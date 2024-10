As melhores ações para investir em outubro

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de outubro. Os papéis da companhia estão presentes em 8 das 11 carteiras consultadas pela EXAME Invest. A Petrobras (PETR4) aparece na segunda colocação e Cyrela, Itaú Unibanco e Marcopolo na terceira colocação, com cinco indicações cada uma.

Para os analistas da Ágora Investimentos, a visão da companhia melhorou nas últimas semanas, após o anúncio do CEO antes do esperado e a maior confiabilidade dos ativos mostrada durante o roadshow com investidores.

Também destacaram a revisão para cima na orientação de produção de minério de ferro da empresa para 2024, sua maior confiança em atingir o nível de produção de 340 a 360 toneladas em 2026 e o tom positivo da administração sobre o desempenho de custos.

"Com as ações da Vale apresentando fraca performance nos últimos 12 meses, o dilema de comprar ou não a correção surgiu como um debate importante entre os investidores e, embora Gerdau continue sendo nossa preferência no setor de Siderurgia e Mineração, reiteramos nossa visão positiva para VALE3 –esperamos que a empresa se beneficie da demanda sazonalmente mais forte de minério de ferro na China e de uma melhora adicional em seus fundamentos."

Petrobras (PETR4)

Sobre a Petrobras (PETR4), os analistas acreditam que a tese para o investimento na estatal continua ancorada nas expectativas de retorno total ao acionista através da distribuição de bons dividendos. A empresa segue com boa geração de caixa e estimamos um rendimento médio de dividendos justo de 12% para os próximos cinco anos.

"Mantemos recomendação de compra para suas ações, pois continuamos gostando do carrego desta posição. Vemos PETR4 sendo negociado a 2,8x o múltiplo EV/EBITDA para 2025, com um desconto de 30% em relação aos pares globais. Para os próximos meses, importa monitorar o plano estratégico da companhia, com mais detalhes sobre seu cronograma de CAPEX (investimentos), mas não esperamos grandes mudanças na estratégia de alocação de capital."

Ações mais recomendadas

Veja abaixo as ações mais recomendadas:

Empresa Ticker Quantas recomendações Vale VALE3 8 Petrobras PETR4 6 Cyrela CYRE3 5 Itaú Unibanco ITUB4 5 Marcopolo POMO4 5 JBS JBSS3 4 Sabesp SBSP3 4 Eneva ENEV3 3 Totvs TOTS3 3 TIM TIMS3 3 Banco do Brasil BBAS3 3 Raia Drogasil RADL3 2 Gerdau GGBR4 2 CPFL Energia CPFE3 2 Direcional DIRR3 2 Localiza RENT3 2 Rede D´Or RDOR3 2 Vivara VIVA3 2 BTG Pactual BPAC11 2 Ambev ABEV3 2 Braskem BRKM5 2 CSN CSNA3 2 Itaúsa ITSA4 2 Petz PETZ3 2 Porto Seguro PSSA3 2 Copel CPLE6 2 Aura Minerals AURA33 1 BR Partners BRBI11 1 Copasa CSMG3 1 Cury CURY3 1 Isa Cteep TRPL4 1 Vibra VBBR3 1 Equatorial EQTL3 1 Cambuci CAMB3 1 Rumo RAIL3 1 Prio PRIO3 1 Engie EGIE3 1 Eletrobras ELET3 1 Wilson Sons PORT3 1 Tesla TSLA34 1 Telefônica Viva VIVT3 1 Energisa ENGI11 1 Sanepar SAPR11 1 Cosan CSAN3 1 Carrefour CRFB3 1 Arezzo ARZZ3 1 Ecorodovias ECOR3 1 Petrobras PETR3 1 Multiplan MULT3 1 GPS Participações GGPS3 1 Odontoprev ODPV3 1 Azzas AZZA3 1 ABC Brasil ABCB4 1 Boa Safra SOJA3 1 IVVB11 IVVB11 1 Suzano SUZB3 1

Ágora Investimentos

Ação excluída: Eneva

Ação incluída: Eletrobras

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Eneva (ENEV3) 10 JBS (JBSS3) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Telefônica Viva (VIVT3) 10 Vale (VALE3) 10

BB Investimentos

Ação excluída: BTG Pactual

Ação incluída: Gerdau

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Copasa (CSMG3) 10 Cury (CURY3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Isa Cteep (TRPL4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra (VBBR3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: Eletrobras, BRBI11, BlackRock, Sanepar, BB Seguridade e Vibra

Ação incluída: CPFL Energia, Cambuci, IVVB11, Wilson Sons, Tesla, Vale

Ação Peso (%) Aura Minerals (AURA33) 12 Banco do Brasil (BBAS3) 11 Cambuci (CAMB3) 11 CPFL Energia (CPFE3) 11 IVVB11 11 Marcopolo (POMO4) 11 Petrobras (PETR4) 8 Tesla (TSLA34) 8 Vale (VALE3) 7 Wilson Sons (PORT3) 10

BTG Pactual

Ação excluída: Allos, JBS e Stone

Ação incluída: Banco do Brasil, Marcopolo e Vivara

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Eletrobras (ELET3) 15 Equatorial (EQTL3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Marcopolo (POMO4) 5 Prio (PRIO3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Rumo (RAIL3) 10 Vivara (VIVA3) 10

CM Capital

Ação excluída: Alupar, Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Klabin, Metalurgica Gerdau, Prio, Sanepar e Tupy

Ação incluída: Braskem, CSN, Eneva, Itaúsa, Marcopolo, Petz, Porto e TIM

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 Braskem (BRKM5) 10 CSN (CSNA3) 10 Eneva (ENEV3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Marcopolo (POMO4) 10 Petz (PETZ3) 10 Porto (PSSA3) 10 TIM (TIMS3) 10 Vale (VALE3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: da Banco do Brasil, Kepler Weber, Petrobras e Vulcabras

Ação incluída: CPFL Energia, GPS Participações, JBS e Sanepar.

Ação Peso (%) BR Partners (BRBI11) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 CPFL Energia (CPFE3) 10 Energisa (ENGI11) 10 Engie (EGIE3) 10 GPS Participações (GGPS3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Sanepar (SAPR11) 10

Nova Futura

Ação excluída: B3, Santander, Carrefour, PetroReconcavo e Taesa

Ação incluída: Rede D'or, Bradesco, Ambev, Cemig e Petrobras

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 Braskem (BRKM5) 10 CSN (CSNA3) 10 Eneva (ENEV3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 Marcopolo (POMO4) 10 Petz (PETZ3) 10 Porto (PSSA3) 10 TIM (TIMS3) 10 Vale (VALE3) 10

Pagbank

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Copel (CPLE6) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Marcopolo (POMO4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D´Or (RDOR3) 10 Tim (TIMS3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Planner

Ação excluída: Carrefour, Mahle-Metal Leve e Sanepar

Ação incluída: Cyrela, Sabesp e Totvs

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 10 Azzas (AZZA3) 10 Boa Safra (SOJA3) 10 Copel (CPLE6) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Odontoprev (ODPV3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

Santander

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 9 JBS (JBSS3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR3) 13 Raia Drogasil (RADL3) 10 Sabesp (SBSP3) 9 Totvs (TOTS3) 9 Vale (VALE3) 12

Terra Investimentos

Ação excluída: Engie

Ação incluída: RD Saúde

Ação Peso (%) Azzas (ARZZ3) 10 Carrefour (CRFB3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 RD Saúde (RADL3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Vale (VALE3) 10

Rentabilidade das carteiras

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de setembro e acumulado do ano até o mês passado:

Carteira recomendada Desempenho em setembro Benndorf Research +0.12% Nova Futura -0.63% Pagbank -0.72% CM Capital -1.93% Terra Investimentos -2.35% Guide -2.73% Planner -3.25% BB Investimentos -3.59% BTG Digital -3.60% Santander -3.71% Ágora Investimentos -3.83% Genial Investimentos -5.23%

Acumulado até setembro

Carteira Acumulado até setembro Benndorf Research 25.32% Nova Futura 5.55% BB Investimentos 4.13% Planner 2.03% Ágora Investimentos 1.59% BTG Digital -1.63% CM Capital -1.93% Pagbank -3.23% Santander -6.15% TC Invest -8.45% Guide -9.69% Terra Investimentos -10.89% Genial Investimentos -18.45%

*A Guide não enviará mais a carteira recomendada após a compra do Safra