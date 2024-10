Apostas para próximo corte de 50 pb quase zeram após fala de ex-secretário do Tesouro dos EUA

As apostas para um corte de 50 pontos-base (pb) para a próxima reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) quase zeraram após fala do ex-secretário do Tesouro americano, Larry Summers.

O executivo disse que a decisão do Fed em já cortar os juros em 50 pb na última reunião de setembro foi um erro. O posicionamento ocorreu depois que o payroll de setembro, relatório de emprego do setor privado não-agrícola, superou todas as estimativas.

“Em retrospecto, o corte de 50 pb em setembro foi um erro, embora não de grandes consequências”, disse Summers em uma postagem na rede social X.

“O relatório de emprego de hoje confirma as suspeitas de que estamos num ambiente de taxas neutras elevadas, onde uma política monetária responsável exige cautela no corte das taxas.”

O payroll é o mais importante para medir a temperatura do mercado de trabalho nos Estados Unidos e recalibrou significativamente as apostas para a próxima decisão.

Há uma semana, a plataforma FedWatch, do CME Group, apontava que 56,2% do mercado apostavam em um corte de 50 pb. Hoje pela manhã, esse número era de 28,5%. Após o payroll, as apostas caíram param 10,6%. Na sequência, com a declaração do ex-secretário, o número foi para 0,9% - subindo para 2,4% momentos depois.

Payroll de setembro

Segundo o Departamento do Trabalho, no mês passado, os EUA criaram 254 mil vagas, muito acima do consenso do mercado de 140 mil. O número também mostra uma aceleração ante agosto, quando foram criadas 159 mil vagas (número revisado de 142 mil).

Em julho, a criação de emprego também foi revisada para cima, de 89 mil para 144 mil.

Já o salário médio por hora subiu 0,4%, ante consenso de +0,3%. No entanto, em agosto, o avanço foi maior, de 0,5%. Na base anual, o crescimento foi de 4%, ante a projeção de 3,8%.