Ibovespa agora: bolsa opera em queda de olho em dados dos EUA

O Ibovespa desta quinta-feira, 4, opera em queda e na casa dos 131 mil pontos. Após uma véspera marcada pela ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano), o pregão de hoje segue de olho no país — mas desta vez na prévia do payroll. Outros números que vão agitar os investidores vieram da China, que surpreenderam positivamente.

Durante a noite de ontem (no Brasil), o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da China foi divulgado pela S&P Global e a Caixin. O indicador subiu de 51,6 pontos em novembro para 52,6 pontos em dezembro — superando o consenso de mercado de estabilidade e atingindo a maior taxa de crescimento desde maio do ano passado. O PMI de serviços do país, por sua vez, passou de 51,5 em novembro para 52,9 em dezembro.

Ibovespa agora

IBOV: -1,03%, aos 131.470 pontos.

Esses números, juntos ao PMI Industrial do país, que na terça-feira, 2, apontou mostrou uma alta mensal de novembro para dezembro, ao sair dos 50,7 pontos para 50,8 pontos, pode trazer ânimo aos investidores com a perspectiva de expansão da atividade econômica chinesa — sobretudo para as commodities. Ainda assim, as bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, em cautela com a ata do Fed, divulgada ontem, que apesar de reconhecer que o patamar dos juros atingiram o pico, esfriou as apostas de que o início dos cortes ocorrerá neste trimestre, ao sinalizar que eles podem ocorrer até o final de 2024.

Ainda falando em PMI, a última rodada dos dados veio melhor que as expectativas na Europa. O indicador composto do bloco econômico ficou em 47,6 pontos em dezembro, inalterado em relação ao mês anterior. O resultado ficou acima da leitura preliminar e da expectativa do mercado, que era de 47 pontos em ambos os casos. O PMI de serviços da zona do euro, por sua vez, subiu entre novembro e dezembro, de 48,7 pontos a 48,8 pontos, sendo o maior patamar em cinco meses. O resultado final também superou a leitura prévia e o consenso de 48,1.

Mas são os números vindos dos EUA que vão capturar a atenção dos investidores. Segundo o Instituto ADP, o setor privado do país gerou 164 mil vagas de trabalho em dezembro. A expectativa do mercado era a criação de 125 mil postos. Além disso, a ADP revisou os números no mês de novembro, passando para 103 mil ante os 101 mil informados anteriormente.

Esses dados são considerados uma prévia dos números oficiais que serão divulgados nesta sexta-feira, 5, para quando está previsto o payroll e a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Outros dados publicados foram dos pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada em 30 de dezembro por lá. O número caiu 18 mil para 202 mil pedidos. O resultado representa uma queda mais acentuada do que as expectativas, que esperavam um total de 216 mil pedidos. Ainda durante a manhã serão publicados os dados do PMI de serviços, pela S&P Global.

Maiores altas do Ibovespa

Braskem (BRKM5): +0,93%

+0,93% Petrobras PN (PETR4): +0,52%

+0,52% Petrobras ON (PETR3): +0,51%

Maiores quedas do Ibovespa

Pão de Açúcar (PCAR3): -4,80%

-4,80% Alpargatas (ALPA4): -4,75%

-4,75% CSN Mineração (CMIN3): -3,88%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quinta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,02%, a R$ 4,915. Na última quarta, o dólar fechou estável a R$ 4,914.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest:

Com informações do Estadão Conteúdo