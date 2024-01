Michael Saylor vai vender R$ 1 bilhão em ações de empresa para comprar mais bitcoin

O ex-CEO e presidente do conselho da MicroStrategy Michael Saylor deu início a um processo que deve durar quatro meses para vender US$ 216 milhões (R$ 1 bilhão, na cotação atual) em ações da companhia. Anteriormente, Saylor afirmou que parte desse valor seria usado para comprar mais bitcoin.

Em um registro arquivado em 2 de janeiro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), Saylor revelou que começou a vender 315 mil prêmios de opções de ações, concedidos a ele em abril de 2014. As opções de ações concedidas expiram em 30 de abril de 2024.

De acordo com o registro, Saylor iniciou o processo em 2 de janeiro, vendendo uma primeira parcela das 5 mil ações que serão disponibilizadas no mercado.

Na teleconferência de resultados do terceiro trimestre da MicroStrategy, em 2 de novembro, Saylor disse que planejava vender as 5 mil ações da empresa diariamente ao longo dos próximos quatro meses, que serão destinadas para sanar "obrigações pessoais" e aumentar a quantidade de bitcoins que ele possui.

"O exercício dessa opção me permitirá cumprir obrigações pessoais, bem como adquirir bitcoin para minha conta pessoal", disse Saylor na teleconferência. Ele acrescentou que sua participação sobre o patrimônio da empresa continua "significativa", apesar das vendas de ações.

De acordo com um documento arquivado em 1º de novembro junto à SEC, Saylor pode vender entre 2 de janeiro e 26 de abril deste ano no máximo 400 mil ações de suas opções adquiridas.

Embora o bitcoin tenha superado diversos ativos tradicionais e acumulado uma alta de mais de 150% desde o início do ano passado, as ações da MicroStrategy superaram a performance do ativo. Os papéis da empresa subiram mais que o dobro da criptomoeda, valorizando 411% ao longo de 2023, de acordo com dados da TradingView.

Em 27 de dezembro, a MicroStrategy também comprou mais 14.620 bitcoins por US$ 615 milhões. A compra fez com que o total de participações da criptomoeda pela MicroStrategy crescesse para um total de 189.150 bitcoins – equivalentes a cerca de US$ 8,5 bilhões considerando os preços atuais de mercado.

