Indústria brasileira cresce 0,8% em agosto e supera expectativa do mercado, diz IBGE

A indústria brasileira registrou crescimento de 0,8% em agosto, encerrando quatro meses de estagnação, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE.

O resultado supera a expectativa dos analistas, que projetavam alta de 0,5%, e representa o melhor desempenho para o mês desde 2020.

Na comparação com agosto de 2024, a produção industrial caiu 0,7%. No acumulado do ano, o setor avançou 0,9%, e em 12 meses o crescimento foi de 1,6%.

Desempenho recente da indústria

Após quatro meses sem crescimento expressivo, especialistas já apontavam para uma desaceleração diante do cenário macroeconômico desfavorável, marcado pela taxa Selic elevada. Em abril e maio, a indústria recuou 0,6% e 0,5%, respectivamente; em junho houve estabilidade (0,1%) e, em julho, leve queda de 0,2%.

Segundo André Macedo, gerente da pesquisa, o resultado de agosto indica uma recuperação parcial frente à base de comparação depreciada:

"É uma melhor situação do que a gente vinha observando desde abril, o setor volta a ter um crescimento importante, elimina apenas uma parte da queda acumulada de 1,2%, mas retorna ao campo positivo, com predominância de segmentos avançando na produção", afirmou.

Segmentos em alta

Três das quatro grandes categorias econômicas e 16 das 25 atividades industriais apresentaram avanço em agosto. Entre elas, a maior influência positiva veio da indústria de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, com alta de 13,4%, acumulando quatro meses consecutivos de crescimento.

Outros setores em expansão foram produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,8%) e produtos alimentícios (1,3%), ambos com dois meses seguidos de aumento na produção.