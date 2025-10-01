Isenção do IR: Câmara aprova PL que isenta quem ganha até R$ 5 mil

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 1º, o projeto de lei que isenta de Imposto de Renda pessoas que ganham até R$ 5 mil. Foram 493 votos favoráveis e nenhum contrário. A medida segue para o Senado.

O PL também dá desconto parcial no IR para quem tem renda de até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para contribuintes de alta renda.

O relator do projeto, deputado Arthur Lira (PP-AL), aceitou apenas três das mais de 102 emendas apresentadas pelos parlamentares ao texto que foi aprovado em comissão especial em julho.

As emendas acatadas por Lira foram:

Dividendos - o deputado acatou uma emenda que destaca que não haverá tributação de dividendos apurados em 2025, mesmo que pagos nos anos seguintes. O texto indica que o pagamento de dividendos anteriores pode ser feito sem tributação quando a distribuição tiver sido aprovada até o final deste ano - e que o pagamento aconteça nos anos calendário de 2026, 2027 e 2028.

FIP-IE e indenizações - nesse caso, ficam garantidos que os rendimentos distribuídos por Fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura, indenizações de seguro de vida e indenizações e contribuições de planos de previdência.

Prouni - essa emenda garante que o programa seja considerado como um imposto pago no cálculo da alíquota efetiva de PJs que possam aderir ao programa.

Como será a isenção do IR e o que muda na prática?

O projeto amplia a faixa de isenção do imposto de renda até R$ 5 mil por mês, com um desconto parcial até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para rendimentos altos.



Quando a isenção do IR começa a valer?

A proposta do governo é que a isenção seja válida a partir de 2026. Para isso acontecer, o projeto de lei de isenção e de compensação para a renúncia fiscal precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula.

Quanto a isenção do IR vai custar?

No novo formato, com a ampliação da faixa beneficiada, a renúncia anual poderá chegar a R$ 31,7 bilhões, contando a perda de estados e municípios.

Como será a compensação da isenção do IR?

Para compensar a renúncia fiscal, o projeto criará um imposto mínimo de 10% que incidirá sobre a renda de quem recebe a partir de R$ 600 mil por ano.

Segundo o Ministério da Fazenda, a medida atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda.

A alíquota começa em zero e subirá gradativamente, até que quem recebe mais de R$ 1,2 milhão todos os anos pague, pelo menos, 10% de imposto sobre sua renda, incluindo dividendos

Nessa conta estarão incluídos os rendimentos recebidos como lucros e dividendos, atualmente, isentos.

Os descontos vão ocorrer mensalmente nas fontes de pagamento, quando for atingido um valor de ganhos superior a R$ 50 mil no mês.

Quando a pessoa física for fazer a declaração do IR, será verificado se o montante recebido no ano todo foi acima de R$ 600 mil.

O relatório define as rendas que poderão ser reduzidas da base de cálculo do imposto mínimo, como rendimento de LCA, LCI, CRA, CRI e FII e Fiagro. Rendimentos no exterior também serão cobrados, mas com três exceções, que não serão taxadas: dividendos pagos, creditados, entregues ou remetidos a governos estrangeiros, desde que haja reciprocidade; fundos soberanos; entidades no exterior que tenham como principal atividade a administração de benefícios previdenciários.

Quais foram as emendas acatadas por Lira?

Dividendos - o deputado acatou uma emenda que destaca que não haverá tributação de dividendos apurados em 2025, mesmo que pagos nos anos seguintes. O texto indica que o pagamento de dividendos anteriores pode ser feito sem tributação quando a distribuição tiver sido aprovada até o final deste ano - e que o pagamento aconteça nos anos calendário de 2026, 2027 e 2028.

FIP-IE e indenizações - nesse caso, ficam garantidos que os rendimentos distribuídos por Fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura, indenizações de seguro de vida e indenizações e contribuições de planos de previdência.

Prouni - essa emenda garante que o programa seja considerado como um imposto pago no cálculo da alíquota efetiva de PJs que possam aderir ao programa.

Como funciona a isenção do Imposto de Renda hoje?

Em junho deste ano, o Congresso aprovou um projeto de lei para isentar de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos. Hoje, até R$ 3036 do salário de todos não é tributado.