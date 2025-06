Ibovespa abre próximo da estabilidade; dólar tem queda expressiva

O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, começou a semana em próximo à estabilidade. Às 10h10, operava com leve alta de 0,05%, a 137.089,95 pontos. Na sexta-feira, 30 o índice fechou em queda de 1,09%, aos 137.026 pontos.

Por volta das 10h30, o dólar caía 0,96%, cotado a R$5,6682.

O mercado brasileiro opera pressionado nesta segunda-feira, 2, diante de uma combinação de fatores internos e externos que aumentam a incerteza dos investidores.

A revisão da perspectiva do rating soberano pela Moody’s para negativa reforça as preocupações fiscais, enquanto o aumento do IOF e o confronto entre governo e Congresso ampliam a volatilidade política.

No cenário externo, o anúncio dos Estados Unidos de dobrar as tarifas sobre aço a partir de quarta-feira eleva os riscos comerciais, e a recente proibição da China às importações brasileiras de produtos avícolas impacta o setor exportador.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,05%, a 137.089,95 pontos

+0,05%, a 137.089,95 pontos Dólar: -0,96%, R$ 5,6682

No radar hoje

Na agenda de indicadores, a manhã começou com a divulgação de que os PMIs industriais da zona do euro e do Reino Unido indicam desaceleração na contração em maio. Na zona do euro, o PMI subiu para 49,4, refletindo maior produção e exportações, apesar de ainda estar abaixo de 50, enquanto o Reino Unido registrou 46,4, mostrando melhora, mas com emprego e demanda ainda em queda. A Alemanha segue em contração, mas com produção em alta pelo terceiro mês consecutivo.

No Brasil, o IPC-S subiu 0,34% em maio, abaixo da alta de 0,52% registrada em abril, segundo a FGV. No acumulado de 12 meses, o indicador avançou 4,29%. O grupo Alimentação puxou a desaceleração, com variação menor na última quadrissemana do mês.

Já o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 2, mostrou leve queda nas projeções para a inflação e o PIB de 2025.

A estimativa do IPCA caiu de 5,50% para 5,46%, enquanto a expectativa para o crescimento da economia recuou de 2,14% para 2,13%. Mesmo assim, o IPCA segue acima do teto da meta.

No primeiro trimestre, o PIB cresceu 1,4%, impulsionado por agropecuária, serviços e investimentos.

O Instituto ISM também publicará o PMI industrial americano às 11h.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem reunião com a Febraban e bancos às 15h30, e participa de debate em São Paulo às 18h30.

Entre os eventos internacionais, estão previstos discursos de membros do Federal Reserve, com Lorie Logan às 11h15, Austan Goolsbee às 13h45, e Jerome Powell às 14h. Na zona do euro, Christine Lagarde participa por vídeo de um evento às 13h30.

Mercados internacionais

As bolsas internacionais abriram a semana pressionadas pela decisão de Trump de dobrar as tarifas sobre o aço a partir de quarta-feira, 4 de junho. A medida pesou sobre as bolsas asiáticas, que fecharam em queda.

No Japão, o índice Nikkei 225 recuou 1,30%, apesar de um leve sinal de recuperação na indústria com a melhora do PMI. Na Coreia do Sul, o Kospi ficou estável, enquanto o Kosdaq avançou 0,81% em meio à expectativa pelas eleições presidenciais. Hong Kong teve queda de 1,2%.

Na Europa, por volta das 10h05, o índice Stoxx 600 recuava 0,27%, com destaque para a queda do CAC 40 (França), que operava em baixa de 0,55%, e do DAX (Alemanha), que caía 0,57%. O FTSE 100 (Reino Unido) se mantinha levemente positivo, subindo 0,06%.

Nos Estados Unidos, os índices futuros indicavam recuperação parcial em relação à manhã, com o Dow Jones recuando 0,26%, o S&P 500 caindo 0,32% e o Nasdaq-100 recuando 0,48%.