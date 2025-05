Trump anuncia que aumentará as tarifas sobre o aço de 25% para 50%

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 30, que as tarifas sobre o aço impostas em março do ano passado aumentarão de 25% para 50%.

"Estamos aumentando as tarifas sobre o aço nos Estados Unidos de 25% para 50%, o que fortalecerá ainda mais a indústria no país", anunciou o presidente em um comício em Pittsburgh, Pensilvânia, onde comemorou o acordo de investimento entre a siderúrgica japonesa Nippon Steel e a empresa americana U.S. Steel.