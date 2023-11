Ibovespa agora: bolsa abre em alta no aguardo de Copom e Fed

Em dia de Super Quarta, o Ibovespa deste 1° de novembro abre em alta. Os investidores estão no aguardo das decisões monetárias dos bancos centrais brasileiro e americano. Enquanto por aqui a expectativa é de corte na taxa de juros, por lá é esperado que o atual patamar seja mantido.

Antes da abertura do mercado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) e mostrou que a produção industrial teve alta de 0,1% em setembro na comparação com agosto — em linha com o consenso do mercado. Em relação ao mesmo período do ano passado, o avanço foi de 0,6%.

Para o economista André Perfeito, os dados apresentados hoje sugerem que o PIB do terceiro trimestre deve vir negativo, após um primeiro semestre de expansão. “O resultado não altera a perspectiva para o ano fechado. Mantemos projeção de alta de 3% no PIB, mas está evidente que há um descolamento entre oferta e demanda no Brasil. Os dados da oferta (PIM, PMC e PMS) têm se mostrado fracos, enquanto os dados da PNAD mostram uma demanda aquecida com a massa salarial real e o rendimento real em alta”, explica.

Ibovespa agora

IBOV: +0,74%, aos 113.979 pontos.

Mas o que de fato está no radar dos investidores nesta Super Quarta são as decisões monetárias do Brasil e dos EUA. De um lado, o Copom deve fazer um corte de 0,50 ponto percentual na taxa Selic. De outro, o Fomc deve manter a taxa básica de juros inalterada. “O que os investidores estão mais interessados são nos comunicados e, no caso do Fomc, na entrevista coletiva. Apesar de haver consenso de que não haverá nova alta de taxa de juros, o que se quer saber é como o Federal Reserve (banco central americano) faz o seu balanço de riscos atuais dentro da conjuntura recente, visto que, da última decisão em setembro para atual, houve uma alta expressiva dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano”, aponta Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Ainda olhando para o exterior, as commodities operam em alta. Na bolsa de Dalian, o minério de ferro subiu 2,51%, com a tonelada cotada a 919,5 iuanes. O petróleo também sobe nesta quarta, com o barril do Brent avançando 1,48% e o WTI, com alta de 1,39%.

De volta ao Brasil, os balanços divulgados na véspera podem também agitar o pregão de hoje. Na noite da última terça, os balanços foram da Eletromídia, Cielo e PRIO.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em queda. Nesta quarta, a moeda americana cai 0,09%, a R$ 5,037. Na terça, o dólar fechou em queda de 0,11%, cotado a R$ 5,041.

Maiores altas do Ibovespa

Locaweb ( LWSA3 ) : +6,99%

CVC ( CVCB3 ): +5,09%

Cielo (CIEL3): +4,26%

Maiores quedas do Ibovespa

Raia Drogasil ( RADL3 ) : -3,22%

Pão de Açúcar ( PCAR3 ): -1,11%

Assaí (ASAI3) : -0,73%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.