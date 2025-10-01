'Indicador Warren Buffett' ultrapassa 200% e aponta sobrevalorização no mercado de ações dos EUA

O "Indicador Warren Buffett", que compara o valor total do mercado de ações dos Estados Unidos com o tamanho da economia, ultrapassou 200%, nível que o próprio CEO da Berkshire identificou como sinal de avaliação elevada. As informações foram divulgadas pela revista Fortune nesta quarta-feira, 1º.

A métrica, geralmente baseada no Wilshire 5000, mede se as ações estão caras em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Atualmente, a proporção está em 217%, acima de sua tendência histórica e de picos anteriores, indicando que o crescimento do mercado superou a elevação econômica.

O que isso significa?

O aumento do indicador reflete principalmente a valorização de grandes empresas e o entusiasmo relacionado à inteligência artificial. As megacaps impulsionaram a capitalização de mercado mais rápido do que o PIB, criando um cenário que pode se tornar instável caso os lucros ou o crescimento desacelerem.

Segundo a Fortune, especialistas apontam que, embora leituras acima de 200% sejam incomuns, elas não indicam o momento exato de correção, mas sim um alerta de que os retornos futuros podem ser menores se os múltiplos se comprimirem.

Historicamente, mercados com índices elevados apresentaram retornos mais fracos nos períodos seguintes.

O avanço da IA também é central nesse movimento. Apesar de investimentos bilionários e avaliações altas de empresas de GenAI, muitos projetos não geram receitas equivalentes.

Dados recentes mostram que o PIB do primeiro semestre de 2025 cresceu 1,75%, enquanto o S&P 500 é negociado próximo a 30 vezes os lucros GAAP, acima do ritmo de crescimento econômico. Os lucros GAAP são demonstrações financeiras precisas, transparentes e padronizadas, permitindo a análise e comparação entre empresas

Dessa forma, o indicador compara o preço total do mercado com o "salário" econômico do país. Quando o valor das ações é o dobro do PIB, as expectativas incorporadas nos preços são altas, tornando o mercado mais sensível a desacelerações nos lucros, de acordo com a Fortune.

Warren Buffett e a movimentação estratégica da Berkshire Hathaway

Enquanto o mercado americano apresenta sobrevalorização, Buffett segue ativo com grandes decisões corporativas. A Berkshire Hathaway está perto de fechar a aquisição da unidade petroquímica OxyChem, da Occidental Petroleum, por cerca de US$ 10 bilhões.

O negócio seria o maior da empresa desde 2022, quando a Berkshire comprou a seguradora Alleghany por US$ 11,6 bilhões. Atualmente, a Berkshire possui um caixa recorde de US$ 344 bilhões, permitindo movimentações estratégicas mesmo em um mercado valorizado.

Buffett, de 95 anos, planeja deixar o cargo de CEO no final de 2025, mas continuará como presidente do conselho. A transição prepara o terreno para seu sucessor, Greg Abel, com experiência no setor de energia. A aquisição da OxyChem e a participação existente na Occidental demonstram que Buffett ainda privilegia empresas com fundamentos sólidos e geração de caixa, mesmo em cenários de mercado com múltiplos elevados.