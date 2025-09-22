Embraer vence disputa com Airbus e fecha venda de até 74 aviões para a Latam

A Latam Airlines agora é oficialmente cliente da Embraer (EMBR3). A companhia aérea anunciou nesta segunda-feira, 22, um pedido de aeronaves da família E2 que poderá chegar a 74 aviões.

Conforme anunciado por ambas as companhias, são 24 entregas firmes e 50 opções adicionais de compra. As aeronaves confirmadas, do modelo E195-E2, serão entregues no segundo semestre de 2026 e vão integrar a frota da Latam no Brasil.

"Posteriormente, com o potencial de incluir outras afiliadas do grupo", diz o fato relevante da Embraer arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O E195-E2 é um modelo de aeronave de corredor único (narrow body) e vai servir à malha aérea doméstica e regional da Latam, principal vetor de expansão da companhia hoje no Brasil. É um jato conhecido por ter custo competitivo por assento e maior eficiência no consumo de combustível (30% de redução no consumo por assento, segundo a companhia). É o mesmo modelo que será vendido à companhia Avelo, dos Estados Unidos, na transação anunciada pela Embraer há menos de duas semanas.

"A decisão do grupo LATAM é baseada na excelente eficiência do Embraer E195-E2 e sua versatilidade, que nos permitirão seguir em nossa trajetória de crescimento com rentabilidade, ampliando essa conectividade por meio da abertura de novos destinos, oferecendo ainda mais opções aos nossos passageiros, aproximando comunidades e impulsionando também o desenvolvimento econômico e social”, Roberto Alvo, CEO do grupo Latam.

As aeronaves da Embraer vão compor uma frota dominada por uma de suas principais concorrentes. A Latam tem 362 aviões — 283 são Airbus narrow body e 3 wide body (de corredor duplo, usado sobretudo em voos internacionais).

"Desde 2021, o grupo Latam ampliou sua malha aérea de 129 para 160 destinos de passageiros – um aumento de 24% – reforçando o seu contínuo investimento no fortalecimento das operações em toda a região", informa a companhia aérea, em comunicado.

Há mais de um ano o governo brasileiro estava em campanha para convencer a Latam a adquirir aeronaves da Embraer. A brasileira disputava com a Airbus a preferência da aérea em sua estratégia de ampliar a malha regional.