Cosan (CSAN3) cai na bolsa após anúncio de capitalização; Raízen (RAIZ4) também recua

As ações da Cosan (CSAN3) caem mais de 20% no pregão desta segunda-feira, 22. O papel entrou em leilão mais de uma vez na sessão de hoje e interfere na cotação de sua controlada, também listada (RAIZ4), a Raízen, que recuava quase 10% no final da manhã. As empresas ocupavam o primeiro e segundo lugar, respectivamente, nas maiores quedas do Ibovespa.

Na noite de ontem, a empresa divulgou fato relevante para informar que realizará duas grandes ofertas de ações. Na primeira etapa, a companhia vai emitir 1,45 bilhão de papéis, com possibilidade de aumento para até 1,81 bilhão de papéis. O preço foi fixado em R$ 5 por ação.

BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), Perfin e a holding da família de Rubens Ometto se comprometeram a subscrever integralmente o lote, garantindo uma entrada imediata de R$ 7,25 bilhões.

A segunda oferta será de até 550 milhões de ações, também ao preço de R$ 5. Nesse caso, haverá prioridade para os atuais acionistas, e as ações poderão ser negociadas livremente desde o início.

Os papéis CSAN3 encerraram o pregão da última sexta-feira, 19, valendo R$ 7,50. Com a queda de hoje, a ação se aproxima do preço das ofertas públicas anunciadas.

Às 11h33, CSAN3 caía 20,53% enquanto RAIZ4 recuava 10,08%.