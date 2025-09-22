Ações de tecnologia da Índia caem após Trump elevar taxa do visto H-1B para US$ 100 mil

As ações das maiores empresas de tecnologia da Índia recuaram nesta segunda-feira, 22, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um aumento drástico na taxa de solicitação dos vistos H-1B, usados por profissionais estrangeiros qualificados.

A cobrança passou para US$ 100 mil por aplicação, o que, segundo o jornal britânico Financial Times, ameaça a continuidade de um setor que movimenta US$ 283 bilhões anuais.

Em Mumbai, o índice Nifty IT fechou em queda de 3%. A Tata Consultancy Services, uma das maiores exportadoras de serviços de TI do país, caiu na mesma proporção. A Infosys recuou 2,6%, enquanto Wipro e HCLTech perderam 2,2% e 1,9%, respectivamente. No mercado mais amplo, o Sensex encerrou em baixa de 0,56% e o Nifty 50 recuou 0,49%.

Impacto nas empresas indianas

Mais de 70% dos atuais detentores de vistos H-1B nos Estados Unidos são cidadãos indianos. O encarecimento da taxa pode comprometer a viabilidade de enviar profissionais para atender projetos em solo americano, disse ao FT Devarsh Vakil, chefe de pesquisa da HDFC Securities.

A decisão gerou correria entre profissionais indianos no fim de semana, com relatos de cancelamento de viagens e retorno apressado aos EUA. A Casa Branca, no entanto, esclareceu depois que as novas regras só valerão para inscrições no próximo sorteio de vistos, em fevereiro, não afetando os atuais portadores.

O setor de tecnologia indiano vem reduzindo a dependência do programa, ampliando contratações locais nos EUA. Ainda assim, a exposição segue relevante: entre 20% e 30% da força de trabalho dessas companhias no mercado americano está vinculada ao H-1B, segundo estimativas da Motilal Oswal, citadas pelo FT.

A medida também aumenta a tensão entre Washington e Nova Délhi, em meio a outros embates comerciais recentes, como a tarifa de 50% imposta por Trump sobre produtos indianos devido ao comércio de petróleo russo.