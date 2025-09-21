Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Cosan anuncia ofertas públicas de ações com aportes de até R$ 10 bi

Todo o recurso captado será destinado ao pagamento e à reestruturação das dívidas da companhia, que busca reduzir seu nível de alavancagem

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 20h01.

Última atualização em 21 de setembro de 2025 às 20h03.

A Cosan (CSAN3) divulgou fato revelante neste domingo, 21, para informar que realizará duas grandes ofertas de ações para levantar recursos e reduzir sua dívida.

Na primeira etapa, a companhia vai emitir 1,45 bilhão de ações, com possibilidade de aumento para até 1,81 bilhão de papéis. O preço foi fixado em R$ 5 por ação.

BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), Perfin e a holding da família de Rubens Ometto se comprometeram a subscrever integralmente o lote, garantindo uma entrada imediata de R$ 7,25 bilhões.

O compromisso inclui cláusulas de lock-up: metade das ações compradas por outros investidores não poderá ser vendida por dois anos, e parte dos papéis adquiridos pelos investidores-âncora ficará bloqueada por até quatro anos.

A segunda oferta, prevista para ocorrer em seguida, será de até 550 milhões de ações, também ao preço de R$ 5. Nesse caso, haverá prioridade para os atuais acionistas, e as ações poderão ser negociadas livremente desde o início.

Todo o recurso captado será destinado ao pagamento e à reestruturação das dívidas da Cosan, que busca reduzir seu nível de alavancagem.

Para estruturar a operação, a empresa criará uma nova holding, que reunirá os investidores-âncora e a família controladora. A nova estrutura terá acordo de acionistas com foco em governança e alinhamento estratégico de longo prazo.

A operação ainda precisa ser aprovada em assembleia de acionistas, que deve ser convocada nos próximos dias. A conclusão da captação tem prazo máximo até 14 de novembro de 2025.

Acompanhe tudo sobre:CosanBTG PactualOPAAções

Mais de Invest

A Nvidia solucionou quatro dos cinco problemas da Intel, segundo Barron's

Nos EUA, comissão de comércio julgará se Amazon 'engana' consumidores com o Prime

Mega-Sena: resultado do concurso 2.917; prêmio é de R$ 39 milhões

Brasil encomenda crise futura ao manter juros altos por tanto tempo, diz Rubens Menin

Mais na Exame

Mundo

Pelo menos 18 feridos em dia violento de protesto contra o governo no Peru

Brasil

DF é o mais seguro para os motoristas do Brasil; veja o ranking da segurança por estado

ESG

Projeto na Amazônia beneficia 16 mil pessoas com energia limpa e bioeconomia

Marketing

A estratégia de marketing do The Town, que movimentou R$ 2,2 bi e volta em 2027