Cosan anuncia ofertas públicas de ações com aportes de até R$ 10 bi

A Cosan (CSAN3) divulgou fato revelante neste domingo, 21, para informar que realizará duas grandes ofertas de ações para levantar recursos e reduzir sua dívida.

Na primeira etapa, a companhia vai emitir 1,45 bilhão de ações, com possibilidade de aumento para até 1,81 bilhão de papéis. O preço foi fixado em R$ 5 por ação.

BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), Perfin e a holding da família de Rubens Ometto se comprometeram a subscrever integralmente o lote, garantindo uma entrada imediata de R$ 7,25 bilhões.

O compromisso inclui cláusulas de lock-up: metade das ações compradas por outros investidores não poderá ser vendida por dois anos, e parte dos papéis adquiridos pelos investidores-âncora ficará bloqueada por até quatro anos.

A segunda oferta, prevista para ocorrer em seguida, será de até 550 milhões de ações, também ao preço de R$ 5. Nesse caso, haverá prioridade para os atuais acionistas, e as ações poderão ser negociadas livremente desde o início.

Todo o recurso captado será destinado ao pagamento e à reestruturação das dívidas da Cosan, que busca reduzir seu nível de alavancagem.

Para estruturar a operação, a empresa criará uma nova holding, que reunirá os investidores-âncora e a família controladora. A nova estrutura terá acordo de acionistas com foco em governança e alinhamento estratégico de longo prazo.

A operação ainda precisa ser aprovada em assembleia de acionistas, que deve ser convocada nos próximos dias. A conclusão da captação tem prazo máximo até 14 de novembro de 2025.