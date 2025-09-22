Banco Safra lança 'dólar digital' próprio e entra no mundo das stablecoins

O Banco Safra lançou no último sábado, 20, o Safra Dólar, a sua criptomoeda própria pareada ao dólar. O ativo foi desenvolvido em parceria com a empresa Hamsa, que forneceu a tecnologia blockchain necessária para viabilizar a criação do ativo. O projeto tem foco na dolarização de patrimônio.

A nova stablecoin é descrita pelo banco como o "primeiro criptoativo com a solidez do Safra e a força do dólar" e uma "alternativa para a dolarização do seu patrimônio". O ativo será disponibilizado tanto para clientes pessoa físcia quanto jurídica por meio do aplicativo do banco.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Informações divulgadas pelo Safra indicam que a gestão e custódia das unidades da criptomoeda e dos investimentos que garantirão a paridade do ativo com o dólar serão realizadas pelo próprio banco. O investimento não exige uma abertura de conta no exterior.

Apesar das criptomoedas terem uma liquidez que permite operações ágeis, em geral com processamento em poucos minutos, o investimento no Safra Dólar terá uma liquidez do tipo D+1, ou seja, as operações serão concretizadas apenas no dia útil seguinte à ordem do investidor.

Além disso, o Safra estabeleceu um investimento mínimo de R$ 1 mil na stablecoin. Em um documento explicativo do projeto, o banco afirma que o objetivo é "fornecer ao cliente Safra uma alternativa para exposição ao dólar americano aproveitando-se dos benefícios do uso da tecnologia blockchain e da tokenização".

Entre os benefícios citados, estão "rastreabilidade, segurança e previsibilidade para proteção do patrimônio". "Para cada operação de stablecoin Safra Dólar, o Banco Safra realiza o lastro via operações de dólar de curto prazo, com o objetivo de assegurar a paridade e liquidez do ativo", informa.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita!

Bancos e stablecoins

Com o lançamento, o Safra entra oficialmente no mundo das stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos. O primeiro banco brasileiro a lançar uma stablecoin própria foi o BTG Pactual, que criou em 2023 o BTG Dol, também pareado ao dólar. Recentemente, o Itaú disse que avalia criar uma stablecoin própria.

O movimento reflete um interesse institucional crescente nessas criptomoedas, em especial pelas vantagens ao serem pareadas ao dólar. O segmento ainda é dominado por duas grandes stablecoins: a USDT, da Tether, e a USDC, da Circle. Os Estados Unidos aprovaram uma regulação específica para esses ativos em julho deste ano.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok