Ibovespa opera em alta compondo ganhos da véspera

O Ibovespa opera em alta nesta quinta-feira, com os investidores atentos aos possíveis desdobramentos de um acordo comercial entre China e Estados Unidos e ainda repercutindo a expectativa de fim do ciclo da alta de juros que deu fôlego na véspera.

Mas, acompanhando uma perda de fôlego no mercado americano, às 12h10, o índice registrava ganhos de 0,24%, aos 136.558 pontos, próximo das mínimas do dia, depois de terem batido a máxima de 137.258 pontos na segunda hora do pregão.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,24%, aos 136.558 pontos

Dólar hoje: -0,22%, a R$ 5,6503

No radar hoje

Os mercados globais iniciaram a sexta-feira, 9, em tom positivo diante da sinalização de que os Estados Unidos podem cortar em mais da metade as tarifas aplicadas sobre produtos chineses. A informação vem às vésperas do encontro entre EUA e China na Suíça, marcado para este fim de semana. A notícia se soma ao acordo fechado entre EUA e Reino Unido, fortalecendo o otimismo nos mercados.

No Brasil, o foco dos investidores é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o indicador oficial da inflação no Brasil, que fechou o mês de abril com alta de 0,43%, desaceleração de 0,13 ponto percentual em comparação ao índice de 0,56% registrado em março. A inflação acumula alta de 5,53% nos últimos 12 meses e de 2,48% no ano.

Antes da abertura do mercado, a Petrobras divulgou que descobriu petróleo de alta qualidade na Bacia de Santos.

À noite, a China divulga o índice de preços ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) de abril, às 22h30.

Na temporada de balanços, a Braskem divulga seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado.

Mercados internacionais

Nos EUA, as bolsas operam sem direção definida. Os principais índices abriram em alta, mas agora oscilam entre o positivo e o negativo. Às 12h15, o S&P 500 recuava 0,03%, o Dow Jones caía 0,27%, enquanto Nasdaq 100 avançava 0,1%.

Na Europa, os mercados operam em alta, apoiados pelo acordo preliminar entre Reino Unido e EUA. no mesmo horário, o índice Stoxx 600 subia 0,40%.

Os mercados da Ásia e do Pacífico, por sua vez, fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 9. O índice chinês CSI 300 recuou 0,17%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,4%. No Japão, o Nikkei avançou 1,56%. Já o Kospi, da Coreia do Sul, caiu 0,09%. Na Austrália, a bolsa fechou em alta de 0,48%.