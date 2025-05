Petrobras descobre petróleo de alta qualidade no pré-sal da Bacia de Santos

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 9, uma nova descoberta de petróleo "de excelente qualidade e livre de contaminantes" no pré-sal da Bacia de Santos. O achado ocorreu no poço 3-BRSA-1396D-SPS, localizado no bloco Aram, a cerca de 250 km da costa de Santos, no litoral de São Paulo, e a quase 2 mil metros de profundidade.

Segundo a estatal, a presença do óleo foi confirmada por perfis elétricos, indícios de gás e pela amostragem de fluidos. Esta é a segunda descoberta na mesma área, que já havia registrado sucesso em outro poço exploratório no início do ano.

"Estamos investindo fortemente na busca de novas reservas e os resultados estão vindo. Este ano, já anunciamos descobertas também em Brava e em Búzios", afirmou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Nova descoberta: o poço 3-BRSA-1396D-SPS está localizado a 248 km da cidade de Santos-SP, em profundidade d’água de 1.952 metros (Petrobras/Divulgação)

Adquirido na sexta rodada de licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), em março de 2020, o bloco Aram está sob o regime de partilha de produção, com a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) como gestora.

O consórcio responsável pelo bloco, liderado pela Petrobras (com 80% de participação) em parceria com a chinesa CNPC (20%), dará início às análises laboratoriais para avaliar o potencial da nova descoberta.

As próximas etapas incluem a perfuração de mais dois poços e a realização de um teste de formação, conforme estabelece o Plano de Avaliação de Descoberta (PAD), válido até 2027.