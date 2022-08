Ibovespa abre em alta nesta sexta após bateria de resultados trimestrais

O Ibovespa abriu em alta nesta quinta-feira, 11, repercutindo os resultados corporativos que foram divulgados na última quarta-feira, 12, após o fechamento do mercado.

O Ibovespa segue também o andamento dos mercados nos Estados Unidos, que as 10h30 no orário de Brasília registravam altas expressivas.

Ibovespa: + 1,26%, 111.095 pontos

O principal índice da B3 (B3SA3) também está sendo impulsionado pelos dados positivos do desemprego no Brasil divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Pnad Contínua.

A taxa de desocupação do País no segundo trimestre de foi de 9,3%, recuando 1,8 p.p. ante o primeiro trimestre do ano, quando tinha sido de 11,1%, e caindo 4,9 p.p. frente ao mesmo trimestre de 2021, quando tinha sido de 14,2%.

A Pnad continua mostrou que relação ao trimestre anterior, a taxa de desocupação recuou em 22 estados e manteve-se estável nas outros cinco.

Nos Estados Unidos, as Bolsas de Valores estão respondendo bem aos dados positivos sobre a inflação, divulgados ontem, que poderiam limitar a alta dos juros do Federal Reserve (Fed).

Além disso, os dados sobre a confiança do consumidor, que foram superiores ao consenso, também estão impulsionando os mercados.

Os dados sobre a confiança do consumidor americano atingiram 55,1 em agosto, mais do que a expectativa de 52,5 pontos.

Dow Jones (Nova York) : + 0,53%

S&P 500 (Nova York) : + 0,63%

Nasdaq (Nova York) : + 0,87%

O câmbio também está positivamente, com o dólar caindo quase 1%, negociado por volta de R$ 5,10.

Dólar comercial : - 0,92%, R$ 5,11

Bateria de resultados impulsiona o Ibovespa

Entre as ações que estão melhor performando no pregão desta sexta-feira está a Hapvida (HAPV3), que sobe 11,52%, seguida pela Marfrig (MRFG3), que está ganhando 8,06%, e pela Azul (AZUL4), cujo papel se valoriza 6,51%.

Entre as maiores quedas está a Natura (NTCO3), a pior do começo do pregão, que perde 6,78%, a Sabesp (SBSP3), que cai 4,18% e a Localiza (RENT3), que perde 3,59%.

A Hapvida está sendo a melhor do começo do pregão mesmo se registrou um lucro líquido ajustado de R$ 241 milhões no segundo trimestre do ano, em queda de 11,9% em comparação ao resultado registrado no mesmo período do ano passado.

A Marfrig, por sua vez, mais do que dobrou seu lucro líquido no segundo trimestre do ano, alcançando R$ 4,25 bilhões, bem acima do consenso do mercado que esperava um lucro de R$ 1,08 bilhões.

A Azul, por sua vez, reduziu de 39,4% seu prejuízo, em R$ 721,4 milhões no segundo trimestre do ano, conseguindo reverter o Ebitda negativo de 2021 para um resultado positivo de R$ 614,6 milhões.