Ibovespa recua com mercado atento ao fiscal

O Ibovespa, principal índice da B3, continua em clima de cautela nesta quarta-feira, 27, aguardando a divulgação do pacote fiscal. O assunto tem dominado os debates do mercado há semanas, e a expectativa é de um anúncio nos próximos dias.

As medidas devem gerar uma economia de cerca de R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões em 2025 e até R$ 40 bilhões em 2026, segundo informações que circulam no mercado. A expectativa é que as mudanças tragam alívio para a curva futura de juros e, consequentemente, para a bolsa brasileira.

Ibovespa hoje

IBOV: - 0,44%, aos 129.346

O dólar, por sua vez, opera em alta, também no aguardo das novas diretrizes para o fiscal.

“O dólar está um pouco mais pressionado também em matéria da [expectativa com a] divulgação do pacote de gastos. Já se aventa que a divulgação pode ficar para a próxima semana, o que traz estresse para os mercados”, afirma Rodrigo Moliterno, diretor de renda variável da Veedha Investimentos.

Dólar hoje

Dólar comercial: + 0,35%, cotado a R$ 5,829

As medidas fiscais serão apresentadas nesta semana para o presidente da Câmara e do Senado. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, deve se reunir nesta quarta-feira com Arthur Lira e líderes da Câmara e, amanhã, com Rodrigo Pacheco e líderes do Senado.

O Palácio do Planalto quer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faça um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para explicar o pacote de corte de gastos assim que as medidas forem anunciadas. Haddad ainda avalia com sua equipe se fará a gravação para ser levada ao ar. A informação foi revelada pelo jornal “Folha de S. Paulo”.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

As negociações da B3 ocorrem das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h.