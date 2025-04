Quanto rende R$ 3.000 por mês em um CDB de liquidez diária com 105% do CDI por 2 anos?

Quando se fala em opções de investimento, os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) de liquidez diária se destacam como alternativas mais acessíveis e seguras, permitindo que o investidor tenha acesso ao seu dinheiro a qualquer momento, sem perder o rendimento acumulado. Em particular, um CDB que oferece 105% do CDI é uma opção interessante para quem deseja maximizar os ganhos com uma rentabilidade superior à do CDI tradicional. Mas quanto será que R$ 3.000,00 investidos mensalmente nesse tipo de aplicação gerariam ao longo de dois anos?

O que é um CDB de liquidez diária com 105% do CDI?

O CDB de liquidez diária é uma modalidade de investimento em que você pode resgatar o valor aplicado a qualquer momento, sem perder a rentabilidade acumulada até então. A rentabilidade desse tipo de CDB é atrelada ao CDI, que é a taxa de juros usada no mercado interbancário. Quando o CDB oferece 105% do CDI, significa que o rendimento será 5% superior à variação da taxa do CDI.

Em março de 2025, o CDI estava em torno de 14,15% ao ano, o que resulta em uma rentabilidade anual de aproximadamente 14,80% (14,15% x 1,05) para esse CDB.

Como funciona o cálculo do rendimento?

Para estimar o rendimento de R$ 3.000 por mês aplicados em um CDB de liquidez diária com 105% do CDI durante dois anos, é necessário considerar os seguintes fatores:

Taxa de juros: a rentabilidade do CDB é de 14,80% ao ano, considerando os 105% do CDI.

a rentabilidade do CDB é de 14,80% ao ano, considerando os 105% do CDI. Juros compostos: o CDB segue o modelo de juros compostos, ou seja, a cada período, o rendimento acumulado também gera novos rendimentos.

o CDB segue o modelo de juros compostos, ou seja, a cada período, o rendimento acumulado também gera novos rendimentos. Imposto de renda: o imposto de renda sobre os rendimentos é de 15% para investimentos com prazo superior a dois anos.

Considerando esses fatores e a aplicação mensal de R$ 3.000, ao final de dois anos, você teria aproximadamente R$ 81.450,00. Esse valor considera o desconto do imposto de renda, que incide sobre os rendimentos.

É uma boa opção?

Investir R$ 3.000 por mês em um CDB de liquidez diária com 105% do CDI pode gerar um retorno significativo ao longo de dois anos, especialmente devido ao efeito dos juros compostos. No entanto, é importante considerar o impacto do imposto de renda sobre os rendimentos. Com um planejamento adequado, essa modalidade de investimento pode ser uma boa alternativa para quem busca rentabilidade, sem abrir mão da flexibilidade de resgatar o valor aplicado a qualquer momento.