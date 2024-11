Natura fecha acordo dentro de RJ da Avon Products; ação sobe 3%

A Natura &Co entrou em acordo com os credores da Avon Products Inc (API), holding da marca Avon para as operações internacionais, o que facilita o caminho para a conclusão do Chapter 11 empresa americana.

Criada 1886, a API tinha dívidas e passivos jurídicos, ligados a acusações de problemas de saúde pelo uso de seu talco, anteriores à aquisição pela Natura e acabou optando pela via de recuperação judicial nos Estados Unidos, tornando-se um risco relevante para a tese da holding brasileira.

SAIBA ANTES: Receba as notícias do INSIGHT pelo Whatsapp

A notícia suavizou as preocupações e fez o papel saltar quase 4%, depois da divulgação do fato relevante em meio ao pregão -- num dia de Ibovespa pressionado por contas das preocupações com o pacote fiscal.

Pelo acordo, a companhia vai pagar à API US$ 34 milhões em dinheiro, além do valor total do financiamento DIP (debtor-in-possession) no valor de US$ 43 milhões. A modalidade de crédito é utilizada em recuperações judiciais Também concordou em renunciar a todos os seus créditos.

Esse montante é muito próximo aos US$ 30 milhões propostos anteriormente para o pagamento das ações contra a Avon nos Estados Unidos por causa de acusações de problemas de saúde pelo uso de seu talco, anteriores à aquisição pela Natura.

Nos últimos anos, houve diversos casos na Justiça americana contra as empresas de higiene e beleza por problemas de saúde que poderiam estar relacionados ao uso de talco não pararam de crescer. Além da Avon, a Johnson & Johnson enfrentou acusações do tipo.

Em maio, a J&J se dispôs a pagar US$ 6,5 bilhões para encerrar disputas judiciais. No caso da Avon, o problema é menor do que o da concorrente. Mas ainda assim, o efeito da judicialização foi o de uma bola de neve para a API.

"Essa era a principal condição para as outras etapas do Chapter 11. Hoje, tiveram uma audiência antes da data programada, acordaram esse valor, que é uma diferença muito pequena em relação ao valor anunciado anteriormente. Portanto, isso é muito positivo. Muito provavelmente as etapas finais vão se materializar e o Chapter 11 vai acontecer conforme os planos da companhia", diz um gestor ouvido pelo INSIGHT.

Na semana passada, a proposta da Natura &Co foi a única qualificada e levou os ativos da Avon Products.

Como a API entrou com o Chapter 11, a Natura &Co perdeu o controle sobre ela e precisou fazer um oferta de US$ 125 milhões para recomprar os ativos operacionais. Para a aquisição, a Natura &Co, maior credora da API, vai usar seus créditos existentes contra a companhia como contraprestação.

A expectativa no mercado é que, em algum momento, com a situação equacionada, a Natura consiga vender as operações internacionais. A companhia já sinalizou que quer manter seu foco na América Latina.

No ano, o papel da Natura recua 10,78%, para R$ 14,89.