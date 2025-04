Saúde (e cigarros!): As três ações nos EUA à prova de Trump que lideram o S&P 500

Poucas ações sobreviveram ao terremoto provocado pelo tarifaço de Donald Trump e que levou as bolsas americanas ao seu pior desempenho semanal desde o estouro da Covid.

As três líderes do S&P 500 no ano estão subindo em parte por dinâmicas próprias, mas guardam em comum a característica serem mais à prova de ciclos econômicos. Afinal, as pessoas insistem em continuar doentes com ou sem recessão. E nada mais defensivo – e na vibe 'de volta a 1930' trazido pela volta do protecionismo – do que as fabricantes de cigarros.

Segundo levantamento da Barron's, os papéis da rede de farmácias CVS, da distribuidora de medicamentos Cencora e da Philip Morris International (a boa e velha dona do Marlboro) acumulam ganhos de pelo menos 28% em 2025.

O S&P 500 recuou 9,7% desde que as tarifas foram anunciadas por Trump no fim da quarta-feira, 2. A CVS caiu 5,8% nesse período; a Philip Morris recuou 2,7%, enquanto a Cencora teve uma leve alta de 0,1%.

CVS Health (CVS)

A CVS Health é a ação com melhor desempenho do S&P 500 em 2025, com um retorno superior a 47%. É parte uma recuperação das suas próprias dores: no ano passado foi uma das ações com pior desempenho no índice, e seus papéis ainda estão cerca de 10% abaixo do valor de um ano atrás.

Mas, em fevereiro, a empresa divulgou um balanço que superou as previsões dos analistas tanto em receita quanto em lucro. O mercado também está mais confiante na recuperação do seu braço de seguros Aetna, que enfrentou custos acima do esperado em 2024.

Philip Morris International (PM)

A companhia que vende cigarros Marlboro e outros produtos de tabaco subiu 30% em 2025. Em fevereiro, a empresa divulgou uma receita acima do esperado e projetou lucros para 2025 que superaram facilmente as estimativas dos analistas. Embora o consumo global de cigarros esteja em declínio, a Philip Morris deve se beneficiar de aumentos de preços e do crescimento em mercados emergentes.

A popularidade dos IQOS, um de seus produtos sem fumaça e considerado como de "redução de danos", é outra vantagem, segundo o analista Garrett Nelson, da CFRA. Depois dos resultados mais recentes da empresa, ele recomendou “compra”.

“O impacto das tarifas será mínimo, pois a empresa gera a maior parte de sua receita fora dos Estados Unidos e suas cadeias de suprimentos são amplamente regionalizadas”, explicou o analista a Barron's.

Cencora (COR)

Uma das três principais distribuidoras de medicamentos nos Estados Unidos, a Cencora teve alta de 30% no acumulado do ano.

Transportar medicamentos dos fabricantes para farmácias de varejo, como a Walgreen’s, maior cliente da Cencora, é um grande negócio e um setor em constante crescimento. Outros fatores como o envelhecimento da geração “baby boomer” e a venda de medicamentos populares como os remédios para emagrecimento à base de GLP-1 contribuem para ao crescimento. Analistas de Wall Street esperam que as vendas da Cencora cresçam 10% em 2025 e 7% em 2026.

Ações do setor de saúde como Cencora e CVS Health podem permanecer em destaque, mesmo que a guerra comercial de Trump se prolongue, já que o anúncio de tarifas feito na quarta-feira excluiu os produtos farmacêuticos.