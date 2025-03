Ibovespa opera em alta em semana decisiva para os mercados

O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, operava em leve alta de 0,46% ao 129.559 pontos na manhã desta segunda-feira, 17. Os investidores esperam as decisões das taxas de juros do Brasil e Estados Unidos. O Copom deve anunciar um aumento de um ponto percentual, elevando a taxa Selic para 14,25%. Nos EUA, o Fomc deve manter os juros entre 4,25% e 4,50%.

Pela manhã, os investidores acompanharam a divulgação do Boletim Focus e do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) pelo Banco Central nesta manhã. Analistas de mercado consultados pelo BC diminuíram a projeção de inflação para 2025 após alta na semana anterior. A projeção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) caiu de 5,68% para 5,66%. Para 2026, a estimativa subiu de 4,40% para 4,48%, indicando expectativas acima da meta oficial do Banco Central. Já previsão para o dólar em 2025 caiu de R$ 5,99 para R$ 5,98 e a projeção do PIB, por sua vez, saiu de 2,01% para 1,99%.

O IBC-Br, considerado a prévia do PIB do Brasil, registrou alta de 0,9% em janeiro na comparação com dezembro. O índice de atividade calculado pelo BC subiu de 153,2 pontos em dezembro para 154,6 pontos em janeiro, na série dessazonalizada. Este é o melhor dado da série histórica, iniciada em janeiro de 2003.

Minério de ferro

Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, conforme a divulgação de uma série de dados imobiliários da China aumentou as preocupações com um cenário incerto para a demanda do minério, já obscurecido pela guerra comercial global.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,14%, a 778,5 iuanes (US$107,55) a tonelada. O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura recuou 2,29%, para US$101,6 a tonelada. Pela manhã, as ações da Vale (VALE3) subiam 0,09% sendo negociado a R$ 56,33.

Natura

O conselho de administração da Natura&Co (NTCO3) aprovou hoje um programa de recompra de até 6,2% das ações em circulação da companhia – uma tentativa de conter a queda de 30% dos papéis no último pregão. Nesta segunda-feira, as ações da companhia operavam em queda de 0,84%.

Projeto de Lei de Orçamento Anual

No radar dos investidores também está o projeto da Lei de Orçamento Anual (LOA) de 2025 que pode ser votado na Comissão Mista de Orçamento (CMO) terça-feira, seguido de apreciação no plenário do Congresso, na quarta-feira.

Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, nesta manhã com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, para alinhar os detalhes do texto da reforma do Imposto de Renda (IR). O secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, também participa do encontro. Na semana passada, Lula disse que a proposta que deve isentar do IR quem ganha até R$ 5 mil será encaminhada ao Congresso Nacional nesta terça-feira (18). Atualmente quem recebe o valor paga uma alíquota de 27,5%.

Sem isenções

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump reafirmou que não criará isenções para as tarifas sobre aço e alumínio. Falando a jornalistas a bordo do Air Force One, ele confirmou que as tarifas setoriais e recíprocas serão impostas a partir de 2 de abril.

No mês passado, Trump elevou as tarifas de importação de aço e alumínio para 25%, sem exceções, como parte de uma estratégia para fortalecer a indústria americana em meio a uma escalada na guerra comercial.

O presidente também destacou que as novas tarifas incluirão o setor automotivo, aumentando as tensões com os parceiros comerciais dos EUA.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.