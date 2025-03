Warren Buffett quer doar US$ 1 milhão no March Madness de 2025; veja os desafios da competição

Warren Buffett, presidente e principal acionista da Berkshire Hathaway, está determinado a tornar 2025 o ano em que finalmente doará US$ 1 milhão como prêmio em seu famoso concurso de March Madness. Desde 2014, Buffett organiza essa competição anual entre os funcionários de suas empresas, desafiando-os a prever os resultados do torneio de basquete masculino da NCAA. Apesar de sua generosidade, o prêmio principal permanece inalcançado devido às probabilidades extremamente baixas de sucesso.

A NCAA (National Collegiate Athletic Association) é uma organização sem fins lucrativos que regula e governa os esportes universitários nos Estados Unidos. Fundada em 1906, a NCAA é composta por mais de 1.281 instituições de ensino superior e organizações esportivas, promovendo competições e garantindo que as instituições sigam regras éticas e justas.

Ajustes nas Regras para 2025

Este ano, Buffett decidiu facilitar as regras para aumentar as chances de um vencedor. Agora, o prêmio de US$ 1 milhão será concedido a quem acertar pelo menos 30 dos 32 jogos da primeira rodada do torneio. Em caso de empate, os segundos colocados dividirão um prêmio de US$ 100.000 cada. Para comparação, no ano passado, era necessário acertar todos os jogos da primeira rodada (exceto os envolvendo os times favoritos) para ganhar o prêmio principal.

Além disso, Buffett mantém o chamado "prêmio lollapalooza", que oferece US$ 1 milhão por ano pelo resto da vida para quem acertar todos os vencedores dos primeiros 48 jogos antes da fase Sweet 16. No entanto, as chances de alcançar esse feito são astronomicamente baixas: apenas uma chave entre mais de 150 milhões rastreadas desde 2016 conseguiu tal feito.

Histórico e Probabilidades

Desde o início do concurso, nenhum participante conseguiu levar o prêmio principal. Em 2017, cinco funcionários chegaram perto ao acertar 31 dos 32 jogos da primeira rodada. Sob as regras atuais, um desses participantes teria ganhado US$ 1 milhão. As probabilidades continuam desafiadoras: em 2021, apenas uma em cada 1.578.469 chaves conseguiu prever corretamente pelo menos 30 jogos da primeira rodada.

Buffett também já ofereceu prêmios maiores em competições anteriores. Em 2014, ele prometeu US$ 1 bilhão para quem acertasse todos os resultados do torneio — algo com chances estimadas em cerca de uma em 9,2 quintilhões.

O Legado de Buffett

Aos 94 anos, Buffett declarou ao Wall Street Journal: "Quero doar um milhão de dólares para alguém enquanto continuo aqui como presidente". Essa iniciativa reflete tanto seu espírito competitivo quanto sua generosidade. Além disso, ele continua a ser um dos maiores filantropos do mundo, tendo doado mais de US$ 51 bilhões desde 2006 para causas sociais e fundações familiares.

Buffett espera que as mudanças nas regras tragam mais emoção e engajamento entre seus funcionários e talvez finalmente resultem em um grande vencedor este ano. Como ele mesmo disse: "Tornamos isso mais fácil este ano do que nunca".