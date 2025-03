Ibovespa operava volátil com Payroll abaixo do esperado e dados do PIB

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, abriu em queda, mas logo na primeira hora do pregão virou para alta. Por volta das 11h30, o índice opera sem rumo certo analisando os indicadores divulgados nesta manhã. No radar dos investidores estão a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, os dados de emprego dos Estados Unidos (payroll) e as novas medidas do governo para conter a inflação dos alimentos.

Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o PIB do Brasil cresceu 3,4% em 2024, totalizando R$ 11,7 trilhões, a maior alta anual desde 2021. No entanto, a economia desacelerou no quarto trimestre, avançando apenas 0,2% ante o trimestre anterior, abaixo da expectativa de 0,5% do mercado financeiro.

Ibovespa: - 0,019% aos 123.333 pontos

Dólar: +0,32% cotado a R$ 5,775

Além disso, o governo federal anunciou uma nova medida para conter a inflação dos alimentos. Na noite de quinta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin declarou que o governo zerará o imposto de importação de diversos produtos alimentícios para aumentar a oferta e reduzir os preços. “O governo está abrindo mão de impostos para favorecer a redução de preços [de alimentos]”, afirmou. A medida entrará em vigor após formalização pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex).

Impacto da redução de impostos

Para Lucas Sigu Souza, sócio-fundador da Ciano Investimentos, a medida tem um efeito mais político do que econômico.

“Na prática, acontecem duas coisas. Primeiro, a decisão pode prejudicar o produtor doméstico, que enfrentará maior concorrência. Por outro lado, o impacto para o consumidor é limitado, já que os principais alimentos consumidos no Brasil — como carne, café e azeite — são produzidos internamente”, avalia Souza.

Segundo ele, a redução de preços deve atingir uma parcela restrita da população. “O azeite, por exemplo, tem um preço que não impacta o consumidor de renda mais baixa. O único item que poderia fazer diferença para um público mais amplo seria o arroz, devido ao volume significativo de importação, mas essa categoria recebeu pouca atenção na política de corte de custos”, explicou.

“Vejo essa medida como pouco efetiva, tanto pelo perfil de consumo do brasileiro quanto pelo fato de estarmos falando de uma redução de 10% sobre uma parcela pequena dos alimentos consumidos no país.”

Cenário externo: payroll abaixo do esperado

Outro dado importante monitorado pelo mercado nesta sexta-feira foi o payroll dos Estados Unidos, que veio abaixo das projeções. O setor não agrícola adicionou 151 mil empregos em fevereiro, enquanto a taxa de desemprego subiu para 4,1%, segundo o Bureau of Labor Statistics (BLS). O resultado ficou abaixo da estimativa do mercado, que previa 159 mil vagas.

Os setores de saúde, finanças, transporte, armazenagem e assistência social registraram crescimento no emprego, enquanto o governo federal teve redução na força de trabalho. O número total de desempregados se manteve em 7,1 milhões, dentro do intervalo de 4,0% a 4,2%, observado desde maio de 2024.

Revisões dos dados anteriores indicaram um aumento de 16 mil empregos em dezembro (para 323 mil) e uma redução de 18 mil em janeiro (para 125 mil), resultando em um saldo ajustado de 2 mil empregos a menos do que o inicialmente reportado.

Para Cristiane Quartaroli, economista chefe do Ouribank, embora o número tenha surpreendido em relação às expectativas, os dados do ADP, que medem o emprego privado nos EUA e foram divulgados no início da semana, já indicavam esse movimento de desaceleração. Isso reforça um cenário de atividade econômica mais fraca no país.. Diante disso, parte do mercado voltou a considerar a possibilidade do Fed cortar os juros novamente em maio.

"Até então, a expectativa era de manutenção das taxas ao longo do primeiro semestre, com algumas projeções estendendo essa estabilidade até o fim do ano. No entanto, os últimos indicadores de atividade econômica têm mostrado fraqueza, o que muda essa percepção. Ainda é cedo para afirmar se o corte de juros ocorrerá de fato em maio, pois tudo dependerá dos próximos dados de inflação nos EUA. O Fed acompanha tanto os índices de preços quanto os dados do mercado de trabalho. Se a inflação continuar elevada, essa expectativa pode ser postergada para junho."

Se o Fed efetivamente reduzir os juros na próxima decisão, a tendência é de valorização das moedas emergentes no curto prazo. No entanto, esse movimento ainda não está refletido no mercado hoje, já que o dólar sobe ligeiramente no Brasil, possivelmente devido a fatores internos, enquanto outras moedas emergentes seguem estáveis ou em leve alta."

Ainda nesta sexta-feira, investidores acompanham os discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed), incluindo o presidente Jerome Powell, que falará às 14h30.

Mudança de horário na B3

A B3, bolsa de valores, informa que, devido ao início do horário de verão nos Estados ,Unidos em 9 de março de 2025 no domingo e por conta do horário de verão na Alemanha e na Inglaterra em 30 de março de 2025, os horários de negociação dos mercados brasileiros de bolsa e de balcão serão alterados em grades horárias distintas.

Dessa maneira, a partir de segunda-feira, dia 10 de março, a nova grade horária será implementada para o mercado de derivativos – com destaque para alterações nos horários de negociação de algumas commodities e de apuração de preços de ajuste, e para o mercado de ações, em que o mercado à vista passará a ocorrer até as 17h. O after market será entre 17h30 e 18h, com horário de abertura permanecendo às 10h.

Já a partir de 31 de março de 2025, as operações estruturadas e os contratos futuros referenciados em Índice de Ações Europeus vão funcionar das 9h até 18h. O Forward Points com Futuro de Míni Dólar terá encerramento às 12h05.