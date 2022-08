HSBC (H1SB34) promete voltar a pagar dividendos nos níveis pré-pandemia

O banco britânico HSBC (H1SB34) anunciou nesta segunda-feira, 1, que vai voltar a pagar dividendos nos níveis pré-pandemia "o mais rápido possível". .

A promessa sobre o pagamento de dividendos foi feita pelo diretor financeiro do HSBC, Ewen Stevenson, no dia em que o banco divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2022.

"Teremos como objetivo restaurar o dividendo aos níveis pré-Covid-19 o mais rápido possível. Também pretendemos reverter para dividendos trimestrais em 2023", salientou o CEO do HSBC, Noel Quinn.

Durante a pandemia, o banco cancelou a distribuição de dividendos e no ano passado voltou a pagar apenas metade dos ganhos obtidos, irritando os acionistas.

O Banco da Inglaterra tinha proibido aos bancos de distribuir dividendos durante a fase mais grave da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) como parte de medidas emergenciais para melhorar a resiliência do setor.

Entretanto, essa decisão deixou furiosos os minoritários do HSBC, que possuem cerca de um terço das ações do gigante do mercado bancário.

Somente em julho de 2021 que os bancos britânicos puderam voltar a pagar dividendos.

Após o anúncio do HSBC subiram na Bolsa de Valores de Londres, chegando a ganhar quase 8% por volta das 10h no horário de Brasília.

O HSBC disse que vai pagar um dividendo US$ 0,09 por ação e prometeu retomar o pagamento de dividendos trimestrais em 2023, mas alertou que recompras de ações são improváveis ​​este ano.

Também aumentou sua meta de retorno a partir de 2023, em um sinal de crescente confiança de que pode aumentar de forma sustentável a lucratividade à medida que a era das taxas de juros muito baixas chegarem ao fim.

Resultados do HSBC (H1SB34)

O HSBC registrou um lucro de US$ 5,5 bilhões no período abril-junho 2022, uma alta de 62% em relação ao mesmo período de 2021, superando as estimativas de analistas de US$ 3,9 bilhões.

Segundo os executivos do banco, o resultado do segundo trimestre recebeu um impulso da alta das taxas de juros em todo o mundo, que aumentaram o retorno com empréstimos concedidos para empresas e consumidores.

A receita no trimestre foi de US$ 12,8 bilhões, em linha com as expectativas dos analistas, e cerca de 2% maior do que no mesmo período do ano passado.

Também recebeu um impulso de seu banco de investimento, onde as receitas de negociação aumentaram 27%, graças também a volatilidade dos mercados, em particular no câmbio, que subiu 66% no trimestre.

Problemas com acionista chinês

O HSBC está enfrentando o grupo de seguros chinês Ping An, que detém cerca de 9,2% de suas ações, para desmembrar seus negócios na Ásia e se listar em Hong Kong.

O Ping An está levando adiante uma campanha pública de críticas daquilo que considera como "anos de lucros decepcionantes", salientando que as tensões geopolíticas em breve tornarão a posição do HSBC entre o Ocidente e a China insustentável.

Segundo alguns analistas, esse ataque do Ping An seria parte de uma campanha orquestrada por Pequim, que está aumentando seu controle sobre Hong Kong, onde o HSBC é o maior banco de varejo.