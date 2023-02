Goldman e BofA preveem outro aumento de 0,25 p.p. do Fed em junho

Economistas do Goldman Sachs e do Bank of America adicionaram outro aumento de juros de 0,25 ponto percentual às suas previsões para as próximas reuniões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Os dois gigantes de Wall Street agora também esperam que o BC americano suba juros em um quarto de ponto percentual em junho e estimam o pico da taxa básica em 5,25% a 5,50%.

“À luz do crescimento mais forte e das notícias de inflação mais firme, estamos adicionando outro aumento de juros de 25 pontos-base à nossa previsão do Fed. Agora esperamos mais três aumentos de 25 pontos-base em março, maio e junho, para uma taxa máxima de 5,25-5,5%”, disseram economistas do Goldman.

Economistas do Bank of America disseram que sua previsão anterior era de aumentos de 25 pontos-base em março e maio e depois uma pausa, mas “a inflação recorrente e os sólidos ganhos de emprego significam que os riscos para essa perspectiva são muito unilaterais para o nosso gosto”.

“Mantemos nosso primeiro corte de juros em março de 2024”, disseram os economistas do BofA.