GOL terá voo mais longo do mundo com Boeing 737 MAX

A rota Assunção-Miami terá cerca de 6.154 km de extensão

Atualmente, a companhia já oferece voos diretos de Assunção para São Paulo/Guarulhos e Rio de Janeiro/Galeão (Divulgação GOL)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15h41.

Última atualização em 13 de fevereiro de 2026 às 15h57.

A GOL Linhas Aéreas confirmou nesta semana uma nova rota internacional sem escalas entre Assunção, no Paraguai, e Miami, nos Estados Unidos. A operação está prevista para começar em junho de 2026, com quatro frequências semanais de ida e volta, sujeita à aprovação da Direção Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

O anúncio foi feito pelo embaixador do Paraguai nos EUA, Gustavo Leite, após reunião na residência presidencial Mburuvicha Róga, que contou com a presença do presidente Santiago Peña e do CEO da GOL, Celso Ferrer, além de autoridades paraguaias e executivos da companhia. A novidade havia sido antecipada pelo portal AEROIN e confirmada pela EXAME. A rota já foi operada pela American Airlines, mas foi suspensa em 2015, deixando o Paraguai sem ligação direta com os EUA.

Demanda histórica

Segundo a GOL, a nova conexão integra o plano de expansão internacional apresentado em 2025 e atende a uma demanda histórica por voos diretos entre o Paraguai e os Estados Unidos. “A rota Assunção–Miami representa um importante avanço na rede internacional da GOL, especialmente no Paraguai e para toda a conectividade nas Américas”, afirmou Celso Ferrer. O presidente Santiago Peña destacou o impacto econômico da operação, ressaltando que os voos diretos devem impulsionar o turismo e os negócios no país.

O trajeto será operado pelo Boeing 737 MAX 8 e terá cerca de 6.154 quilômetros de extensão, com duração aproximada de oito horas — tornando-se a rota mais longa já realizada pelo modelo, superando Brasília–Orlando. A ligação entre o Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi e o Aeroporto Internacional de Miami será a única direta entre Paraguai e EUA. Em Miami, a GOL mantém parceria estratégica com a American Airlines.

Atualmente, a companhia já oferece voos diretos de Assunção para São Paulo/Guarulhos e Rio de Janeiro/Galeão. Os passageiros também terão acesso à cabine GOL Premium Economy, que inclui maior espaço, bloqueio do assento central, duas bagagens despachadas sem custo adicional e serviço de bordo aprimorado. A empresa informou que o início das vendas será anunciado em breve por meio de seus canais oficiais, incluindo site, aplicativo e o programa de fidelidade Smiles.

