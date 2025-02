GOL pede cancelamento de registro de ações e ADRs nos EUA

A GOL (GOLL4) anunciou nesta quarta-feira, 26, que entrou com pedido junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), a CVM americana para cancelar o registro de suas ações preferenciais e dos recibos de ação (ADRs) no país.

"Como resultado do protocolo do Formulário 15F, as obrigações da GOL de apresentar relatórios sob o Exchange Act foram suspensas desde já e espera-se que sejam encerradas 90 dias após o protocolo, salvo qualquer objeção por parte da SEC."

Como consequência do protocolo, as obrigações da GOL de apresentar relatórios à SEC foram suspensas imediatamente. O cancelamento definitivo do registro deve ocorrer em até 90 dias, salvo objeção da SEC.

Encerramento do programa de ADS e impactos

A GOL também deu início ao encerramento do programa de ADSs de suas ações preferenciais, notificando o The Bank of New York Mellon, instituição depositária do programa.

A decisão ocorre após a New York Stock Exchange (NYSE) ter suspendido a negociação das ADSs da GOL em 26 de janeiro de 2024. Em 9 de fevereiro de 2024, os papéis foram removidos da listagem da bolsa norte-americana.

Companhia mantém registro no Brasil

Apesar do cancelamento de registro nos EUA, a GOL seguirá listada na B3 – Bolsa, Brasil, Balcão, sob o código GOLL4. A empresa manterá o registro de emissor de valores mobiliários na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguirá cumprindo as exigências de divulgação no Brasil.

A companhia disse ainda continuará publicando seus relatórios periódicos e resultados financeiros em seu site oficial (www.voegol.com.br/ri), incluindo versões em inglês.

A GOL ressalta que pode modificar seus planos e até retirar o protocolo do Formulário 15F antes da sua efetivação, dependendo das circunstâncias.