Ações da Budweiser APAC sobem após anúncio de novo CEO pela primeira vez em sete anos

As ações da Budweiser Brewing Company APAC registraram forte alta após a maior cervejaria em vendas na região Ásia-Pacífico anunciar sua primeira mudança de CEO em sete anos.

Nova liderança assume em abril

O conselho de administração da Budweiser APAC nomeou Cheng Yanjun, atual chefe global de Operações da Cadeia de Suprimentos, para suceder Jan Craps como CEO e copresidente a partir de 1º de abril, informou a empresa sediada em Hong Kong em comunicado.

Craps deixará o cargo de CEO e copresidente da Budweiser APAC após sete anos e também sairá da controladora Anheuser-Busch InBev, onde trabalhou por 23 anos, para buscar novas oportunidades, segundo a companhia.

Histórico do novo CEO

Com 29 anos de experiência na AB InBev, Cheng já ocupou posições como mestre cervejeiro, chefe de produção e gestão na AB China, CEO do Grupo Harbin e vice-presidente de Suprimentos e Logística para a região Ásia-Pacífico.

A Budweiser APAC também divulgou seu balanço de 2024, registrando um lucro atribuível aos acionistas de US$ 726 milhões, uma queda de 15%, enquanto a receita recuou 7% no comparativo anual, para US$ 6,3 bilhões.

Desafios e perspectivas para 2025

“2024 foi um ano de resultados mistos”, afirmou Craps. “Nosso posicionamento geográfico compensou parcialmente a fraqueza do setor e a mudança negativa no mix de canais na China, com forte crescimento e impulso comercial na Coreia do Sul e na Índia.”

As vendas no mercado chinês caíram 12% no ano passado, reflexo do fraco sentimento do consumidor e da retração da indústria, com menor tráfego e redução dos gastos nos canais de consumo presencial, onde a empresa tem maior presença, explicou a Budweiser APAC.

Para 2025, a cervejaria pretende impulsionar o crescimento com um portfólio de produtos aprimorado e expansão dos canais de marketing. “Fizemos escolhas estratégicas claras para liderar e expandir a categoria, ao mesmo tempo em que digitalizamos nossa forte rede de distribuição para gerar valor”, concluiu Craps.