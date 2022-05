Gerdau (GGBR4) registra alta de 19% no lucro do 1T22

A Gerdau (GGBR4) divulgou, nesta quinta-feira (5), seus resultados do primeiro trimestre de 2022.

A Gerdau registrou uma receita de R$ 20,33 bilhões que, um aumento de 24% em relação ao mesmo período em 2021, mas uma queda de 6% em relação ao 4T21.

O lucro líquido da siderúrgica também teve um andamento parecido, totalizando R$ 2,94 bilhões.

Uma queda de 17% em relação ao 4T21, quando foi de R$ 3,56 bi, mas um crescimento de 19% comparado ao mesmo período no ano anterior.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da companhia foi de R$ 5,82 bilhões, uma queda de 3% do resultado do 4T21 e aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado.

A produção de aço da Gerdau teve uma boa performance, totalizando 3,406 milhões de tonelada.

Um aumento de 4% da produção em relação ao 4T21 e de 8% em relação ao 1T21.

Por sua vez, o nível de vendas foi de 3,05 milhões de toneladas de aço. O pior resultados em vendas brutas dos últimos 5 trimestres.

A dívida líquida da Gerdau foi de R$ 5,1 bilhões, queda de R$ 10,7 bilhões em relação ao ano antes.

A dívida bruta também se reduziu, passando de R$ 17,7 bilhões, para R$ 12,7 bilhões.

A siderúrgica registrou uma redução do nível do indicador dívida líquida/Ebitda, passando de 0,30x, em 31 de dezembro de 2021, para 0,20x, em 31 de março de 2022.

Siderúrgica anuncia dividendos

Além da divulgação de resultados deste trimestre, a Gerdau e sua subsidiária, a Metalúrgica Gerdau (GOAU4) anunciaram que irão realizar o pagamento de dividendos.

Com o objetivo de incentivar a recompra de ações, a Gerdau irá pagar R$ 0,20 por ação ordinária e preferencial em juros sobre capital próprio, enquanto a metalúrgica distribuirá R$ 0,57 por papel.

Para se beneficiar do pagamento de dividendos os interessados precisarão comprar ações até o dia 16 de maio, pois a partir de 17 de maio de 2022 as negociações serão realizadas ex-direito.

Gerdau (GGBR4) investe em ESG

Além de compartilhar os resultados financeiros, a gigante do aço também teve a oportunidade de comentar um pouco sobre suas iniciativas sociais e ambientais.

Um projeto social chamado "Reforma que Transforma" acabou de completar a reforma da primeira casa selecionada.

"A reforma foi feita na casa de um colaborador da Gerdau em Barão de Cocais, Minas Gerais, que teve o seu lar impactado pelas fortes chuvas naquele estado no início do ano.", informou a empresa na divulgação dos resultados, reforçando como "assim, reafirmamos o nosso compromisso de ser parte da solução aos desafios enfrentados pelos públicos com quem nos relacionamos e da sociedade em geral".

A Gerdau também demonstrou impacto na diversidade do ecossistema com o programa "Inspire Gerdau", que foca em desenvolver não apenas a empresa mas os parceiros da sua cadeia de fornecedores.

"Criado no final de 2020, o Programa Inspire Gerdau tem como objetivo mobilizar e incentivar a cadeia de fornecedores da Gerdau a consolidar as melhores práticas em diversidade e inclusão. No início de 2022, chegamos ao número de 203 empresas fornecedoras que aderiram ao pacto. A intenção é continuar trabalhando para ser uma produtora de aço cada vez mais inclusiva e diversa, além de engajar todo o ecossistema em que está presente" salientou a Gerdau.