Fundo americano RedBird compra o Milan

O time de futebol italiano Milan foi vendido para o fundo de investimento americano RedBird.

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 31, mas as assinaturas dos documentos de venda do Milan teriam ocorrido na semana passada.

O fundo RedBird comprou o time italiano de outro fundo de investimento americano, o Elliott, que por sua vez tinha comprado o time do empresário chinês Li Yonghong em 2018.

Por mais de trinta anos, o time foi de propriedade do magnata e ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi.

Venda do Milan nos mesmos dias da vitória no Campeonato italiano

A venda do Milan ocorreu nos mesmos dias em que o time de futebol ganhou o campeonato italiano.

O próprio fundador e CEO da RedBird, Gerry Cardinale, participou das celebrações da vitória do "Scudetto" na praça central de Milão, onde fica a igreja do Duomo.

Cardinale é um banqueiro com uma longa experiência, tendo passagens pelo Goldman Sachs.

Após o fim das formalidades burocráticas, que poderão demorar alguns meses, Cardinale poderá atuar na gestão do clube.

A primeira delas é o planejamento do mercado, em previsão do duplo desafio para o time: defender o título de campeão da Itália e conquistar a Champions League.

Valorização inédita

O valor do Milan está por volta de 1,3 bilhão eu euros (cerca de R$ 7 bilhões). Que pode se tornar 1,8 bilhão de euros graças a um aumento do faturamento previsto e com a construção do novo estádio do time.

Em 2021 esse valor era de 580 milhões de euros. Uma valorização inédita no panorama do futebol europeu, e que sequer considera a vitória no campeonato italiano desse ano.

A venda foi uma surpresa para o mercado, que aguardava uma cessão para o fundo árabe Investcorp.

Isso gerou tensões entre a propriedade do clube e os diretores, como Paolo Maldini e o diretor esportivo Ricky Massara.

O fundo Elliott permanecerá com uma participação minoritária no Milan (cerca de 30% das ações).

O Milan é um dos times mais titulados da Itália e da Europa, com 19 campeonatos, 2 campeonatos de série B, 5 Copas da Itália, 7 Supercopas da Itália, 7 Champions Leagues, 5 Taças UEFA, 3 Taças Intercontinentais, 1 mundial de clubes, entre outros.