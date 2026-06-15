Fox compra Roku por US$ 22 bilhões e se prepara para nova era no streaming

A Fox Corp.(FOX) anunciou nesta segunda-feira, 15, a aquisição da Roku, serviço que disponibiliza extensão de streamings para televisões, em um acordo avaliado em cerca de US$ 22 bilhões, entre dinheiro e ações.

Essa é a maior aposta da empresa na era do streaming e a primeira grande aquisição desde que Lachlan Murdoch consolidou o controle do império de mídia fundado por seu pai, Rupert Murdoch, após um acordo familiar no ano passado.

A compra combina o portfólio de conteúdo ao vivo da Fox — com esportes, notícias e entretenimento, além da plataforma de streaming Tubi — com a infraestrutura tecnológica da Roku — a plataforma de TV conectada e o canal gratuito The Roku Channel.

Juntas, as empresas passarão a alcançar mais de 100 milhões de residências ao redor do mundo e se tornarão a terceira maior player em audiência na televisão americana, segundo anúncio das companhias.

"Este é um momento definidor para a Fox", afirmou Lachlan Murdoch em teleconferência com analistas. "Une a Fox, líder em notícias e esportes ao vivo, com a Roku, a principal plataforma de TV conectada. Nada tem o potencial e a escala massiva que esta transação oferece."

No Brasil, a Roku ampliou recentemente sua atuação no mercado de publicidade em TV conectada (CTV), com o lançamento de sua plataforma de anúncios para marcas e editores locais. A empresa busca aproveitar o crescimento do streaming no país, que deve se tornar o terceiro maior mercado de FAST (televisão gratuita com anúncios) do mundo até 2029, segundo a Omdia.

A plataforma permite que anunciantes brasileiros comprem publicidade direcionada em conteúdos disponíveis na Roku, com uso de dados próprios de audiência e formatos como anúncios na tela inicial. A companhia também expandiu sua oferta de conteúdo no país com 30 canais FAST em seu Guia de TV ao Vivo, incluindo opções de esportes, notícias, música, novelas e entretenimento.

A estratégia por trás da compra

A aquisição é uma resposta direta à migração acelerada do público da televisão tradicional para o streaming. A Fox domina a TV a cabo com sua grade esportiva e com a Fox News, a emissora de notícias mais assistida dos EUA. Porém, ela enfrenta o desafio dos consumidores que abandonam pacotes de TV a cabo em favor de plataformas digitais.

Com a Roku, a Fox ganha acesso direto a dados de audiência, controle sobre a distribuição de seu conteúdo e maior capacidade de segmentar anúncios. Tudo isso em um ambiente que já é o principal ponto de entrada de milhões de americanos para o consumo de vídeo, segundo a Reuters.

"Isso dá à Fox maior controle sobre descoberta, dados e monetização em um momento em que a audiência televisiva continua migrando dos canais tradicionais", avaliou Paolo Pescatore, analista da PP Foresight, em declaração à agência de notícias. "Reunir conteúdo premium, esportes ao vivo, publicidade e distribuição de plataforma sob o mesmo teto cria uma proposta muito atraente."

Murdoch foi explícito sobre a lógica do movimento. "Estamos vendo uma clara preferência do consumidor por agregação. As pessoas estão gravitando em direção a experiências mais simples e unificadas em plataformas como a Roku."

A aquisição dá continuidade à estratégia que ele descreve como "foco em vez de escala pela escala", a mesma que orientou a compra da Tubi em 2020.

Não deixa de ser irônico o desfecho. Em 2020, a Fox vendeu 6 milhões de ações da Roku a US$ 58 cada justamente para financiar a aquisição da Tubi. Agora, compra a empresa por US$ 160 por ação, segundo o Hollywood Reporter.

Os termos do acordo

Cada acionista da Roku receberá US$ 96 em dinheiro e aproximadamente 0,97 ação Classe A da Fox por ação detida, totalizando US$ 160 por papel. É um prêmio de 33,7% sobre o preço de fechamento da Roku na quinta-feira passada, 11, véspera dos primeiros rumores sobre uma possível venda.

Após a conclusão do negócio, os acionistas da Fox deterão cerca de 73% da empresa combinada, enquanto os da Roku ficarão com os 27% restantes.

A Fox assumirá US$ 8 bilhões em nova dívida para financiar a transação, com US$ 12 bilhões em financiamento-ponte comprometido pelo Morgan Stanley.

O fechamento do negócio está previsto para o primeiro semestre de 2027 e deve gerar cerca de US$ 400 milhões em sinergias anuais de custos, de acordo com as empresas. Os conselhos de administração de ambas as companhias aprovaram o acordo por unanimidade.

Do lado da Roku

Anthony Wood, fundador, presidente e CEO da Roku, também participou da teleconferência e defendeu o negócio como resultado de um processo de revisão estratégica completo.

"É simplesmente a melhor forma de acelerar nossa estratégia de longo prazo e continuar moldando o futuro da televisão", disse. "É um ótimo preço. Nos permite executar nossa estratégia mais rapidamente do que faríamos sozinhos, mesmo estando indo muito bem."

Wood garantiu que a Roku manterá seu caráter de plataforma aberta após a fusão.

Murdoch reforçou o compromisso. "É essencial que a Roku continue sendo um negócio aberto e amigável aos parceiros." Isso significa que concorrentes como Netflix e Prime Video continuarão disponíveis na plataforma, já que a Fox não pretende usar a Roku como canal exclusivo de seu próprio conteúdo.

As marcas Fox e Roku também serão mantidas separadas após a combinação, segundo Murdoch.

Publicidade e expansão internacional

A publicidade é o maior motor de receita da Roku. Só no primeiro trimestre de 2026, a plataforma registrou US$ 613 milhões em receita publicitária, alta de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para a Fox, que depende fortemente de anúncios, o acesso aos dados de audiência da Roku representa uma vantagem competitiva significativa na disputa pelo mercado de publicidade digital.

A aquisição também deve acelerar a expansão internacional da Fox, incluindo sua entrada recente na América Latina, um mercado que a empresa havia negligenciado em favor do mercado doméstico americano.

As ações da Fox caíram 8% no pré-mercado após o anúncio. Já os papéis da Roku subiram 2,6%, para US$ 147,50, ainda abaixo do preço de oferta de US$ 160 por ação, segundo a Reuters.