'Succession' da vida real? Família Murdoch entra em acordo sobre controle do império da Fox

Acordo encerra batalha judicial entre os filhos de Rupert Murdoch sobre o futuro de Fox e News Corp

Rupert Murdoch: o fundador tenta impedir que três de seus filhos herdem o controle das empresas do grupo (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 19h00.

A família Murdoch chegou a um acordo que mantém Lachlan Murdoch no controle do império de mídia da família, encerrando uma prolongada disputa judicial entre os filhos de Rupert Murdoch sobre o futuro de Fox Corp e News Corp, de acordo com informações da CNN.

Os irmãos James, Elisabeth e Prudence abriram mão do controle das empresas e receberão cerca de US$ 1 bilhão cada por suas ações, de acordo com fontes próximas à transação.

Com isso, Lachlan, alinhado às visões conservadoras do pai, seguirá como presidente executivo das companhias, enquanto as duas irmãs mais novas, Grace e Chloe, terão participação no novo fundo que gerencia as ações da família.

Histórico da disputa

O conflito teve início em 2023, quando Rupert Murdoch tentou alterar o fundo familiar para concentrar o controle em Lachlan, excluindo seus outros filhos. A mudança gerou oposição e levou o caso ao tribunal em Reno, Nevada, conhecido por seu sigilo em disputas de fundos familiares.

Em decisões anteriores, o tribunal considerou que Rupert, Lachlan e seus representantes agiram de “má-fé”. Apesar disso, as negociações jurídicas culminaram na resolução mútua anunciada nesta segunda-feira, 8.

A resolução encerra anos de tensão familiar e garante que Lachlan Murdoch continuará liderando o império de mídia, enquanto os irmãos que saíram podem focar em projetos pessoais.

Analistas veem o acordo como uma medida para preservar a estabilidade das empresas e reduzir conflitos internos que ameaçavam o funcionamento do grupo.

Acompanhe tudo sobre:Rupert MurdochSucessão

