Foguete espacial da SpaceX, de Elon Musk, explode durante teste

Um foguete de propulsão espacial desenvolvido pela SpaceX explodiu na noite da última segunda-feira, 11, na instalação de desenvolvimento de Boca Chica, no Texas.

Segundo as autoridades americanas, não houve feridos no acidente, que envolveu os lançadores da espaçonave Starship de última geração, desenvolvidos pela SpaceX.

O teste estava sendo realizado usando uma versão protótipo do foguete Super Heavy que a empresa espacial está desenvolvendo, e estava sendo transmitido ao vivo pelo canal da NASA Spaceflight.

Holy moly. Well, that was unexpected!https://t.co/dUUqw7ojRv pic.twitter.com/7IGztPuE12

— Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) July 11, 2022