Fintech dispara 4.700% após adquirir participação em fornecedora do Iron Dome

A pequena fintech Nukkleus viu suas ações dispararem mais de 4.700% em apenas dois dias após anunciar a compra de 51% da Star 26 Capital, uma empresa que detém 95% da fornecedora israelense RIMON, envolvida no sistema de defesa antimísseis Iron Dome. As informações são da Business Insider.

Até esta semana, a Nukkleus era uma empresa focada em ativos digitais e blockchain. Porém, com a aquisição da Star 26 Capital, a companhia entra no setor de defesa militar, aproveitando a reputação de RIMON, que fornece componentes para o Iron Dome e desenvolve soluções táticas para forças especiais.

"RIMON é uma fornecedora líder de componentes para o sistema Iron Dome, além de oferecer soluções táticas e de defesa", afirmou a Nukkleus em comunicado divulgado na terça-feira, 17. O sistema Iron Dome é amplamente reconhecido como um marco de engenharia e tem sido utilizado intensamente no último ano devido a ataques com mísseis de grupos como Hamas e forças apoiadas pelo Irã.

A aquisição foi concluída em 15 de dezembro e incluiu um pagamento em dinheiro, uma nota promissória e ações ordinárias avaliadas em aproximadamente US$ 26 milhões (R$ 162,76 milhões). A Nukkleus também garantiu uma opção para adquirir o restante das ações da Star 26 no futuro.

Antes da aquisição, a fintech apresentava receita zero nos últimos 12 meses e um valor de mercado de US$ 3 milhões (R$ 18,78 milhões). Após o anúncio, esse valor saltou para impressionantes US$ 125 milhões (R$ 782,5 milhões).

A valorização meteórica

As ações da Nukkleus dispararam de US$ 1,39 (R$ 8,70) antes do anúncio para até US$ 67,77 (R$ 424,55) na quarta-feira, 18. Esse aumento de cerca de 4.775% reflete o otimismo do mercado com o potencial do novo portfólio da companhia.

O CEO recém-nomeado da Nukkleus, Manny Shalom, destacou que a participação na RIMON fortalece a capacidade da empresa em oferecer soluções inovadoras no setor de defesa. "Essa aquisição marca um novo capítulo para a Nukkleus, expandindo nossa atuação e agregando valor significativo aos nossos investidores", declarou.

O futuro da Nukkleus e da RIMON

A RIMON opera em duas frentes principais: venda de geradores, mastros e soluções de iluminação e desenvolvimento de veículos táticos para forças de defesa especiais. Com a aquisição, a Nukkleus pretende integrar essas operações ao seu portfólio e explorar novas oportunidades no setor militar.

A rápida valorização da empresa ressalta a percepção positiva do mercado quanto à entrada da Nukkleus em um segmento altamente estratégico, mas o movimento também chama a atenção para os desafios de consolidar essa transição de mercado financeiro para defesa militar.