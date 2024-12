Ao menos 100 norte-coreanos morreram na guerra da Ucrânia, afirma deputado sul-coreano

Ao menos 100 soldados norte-coreanos enviados para apoiar as tropas russas na guerra da Ucrânia morreram em combate em dezembro, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira, 18, por Lee Seong-kweun, deputado sul-coreano, com base em relatórios de inteligência.

A Coreia do Norte enviou milhares de soldados para reforçar o exército russo, muitos deles mobilizados na região fronteiriça de Kursk, área parcialmente retomada pela Ucrânia durante uma ofensiva recente. Em combate, essas tropas enfrentaram ataques com mísseis e drones, além de acidentes durante o treinamento.

“Em dezembro, eles entraram em combate, durante o qual aconteceram pelo menos 100 mortes”, afirmou o deputado. O Serviço Nacional de Inteligência (NIS) da Coreia do Sul também estima que quase mil soldados norte-coreanos ficaram feridos nos confrontos.

Desafios e tensões internas

O deputado declarou que a alta taxa de baixas entre as tropas norte-coreanas é atribuída a um ambiente de combate desconhecido e ao uso dessas forças como unidades de ataque descartáveis na linha de frente. Além disso, surgiram reclamações entre militares russos sobre a falta de experiência dos soldados norte-coreanos com drones, o que os torna mais um fardo do que uma vantagem estratégica.

Indícios apontam ainda para baixas entre oficiais de alta patente, exacerbando as dificuldades enfrentadas pelas tropas norte-coreanas.

Possíveis desdobramentos

O NIS está monitorando a possibilidade de um reforço no envio de tropas pela Coreia do Norte. Em troca do apoio, a Rússia poderia oferecer modernização nas armas convencionais norte-coreanas, fortalecendo a cooperação militar entre os dois países.

Na terça-feira, um oficial do exército dos Estados Unidos relatou que as forças norte-coreanas na Ucrânia acumulam “centenas” de mortos e feridos, destacando os impactos significativos da guerra sobre essas unidades.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, Rússia e Coreia do Norte têm intensificado suas relações militares. Nos últimos meses, os países firmaram um pacto de defesa mútua, que entrou em vigor em dezembro, consolidando ainda mais a aliança estratégica entre as duas nações.

Com informações de agências internacionais.