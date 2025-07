Fed vai cortar juros mais cedo, diz Goldman Sachs

O Federal Reserve (Fed) pode reduzir sua taxa de juros já em setembro, três meses antes do previsto, segundo relatório divulgado pelo Goldman Sachs nesta segunda-feira, 7.

Para David Mericle, economista-chefe dos Estados Unidos no Goldman Sachs, as chances de um corte de juros em setembro são de “um pouco acima” de 50%. A equipe do banco projeta cortes de 25 pontos-base não só em setembro, mas também em outubro e dezembro deste ano, além de mais cortes com a mesma magnitude em março e junho de 2026. "Se houver algum motivo de segurança para cortar, seria mais natural cortar nas reuniões consecutivas", disse Mericle sobre os cortes em 2025. "Não esperamos um corte em julho", completou.

Por que o Fed pode antecipar o corte?

O Goldman Sachs ajustou suas previsões de corte de taxas devido a evidências iniciais que indicam que os efeitos das políticas tarifárias deste ano são menores do que o esperado. Além disso, outras forças desinflacionárias têm mostrado maior força, o que pode fazer com que as tarifas tenham um impacto pontual nos níveis de preços.

Outro fator que está levando o Fed a considerar um corte mais cedo é a desaceleração do mercado de trabalho. "Embora o mercado de trabalho ainda pareça saudável, tem se tornado mais difícil encontrar um emprego", disse Mericle. Além disso, mudanças na política de imigração e a sazonalidade residual nos dados podem impactar os números de folha de pagamentos no curto prazo.

Mericle também destacou que, inicialmente, os economistas do Goldman Sachs esperavam que o gráfico de projeções do Federal Open Market Committee (FOMC) subisse um pouco, indicando uma expectativa de um aumento gradual na taxa terminal. Contudo, o gráfico do FOMC permaneceu inalterado em junho, e o novo presidente do Fed, que substituirá Jerome Powell no próximo ano, pode ter uma visão diferente sobre como déficits fiscais grandes e um sentimento robusto de risco devem influenciar a taxa de juros.

O que esperar da inflação e do emprego?

Alguns analistas do Fed indicam que podem apoiar um corte de juros em setembro, caso os dados de inflação não mostrem surpresas negativas. Ao mesmo tempo, os dados do PCE (Personal Consumption Expenditures) indicam um impacto menor das tarifas chinesas sobre os preços, além de uma pressão desinflacionária crescente, especialmente com a moderação no crescimento salarial e o fim da inflação de recuperação. A demanda fraca por viagens também contribui para essa tendência.

Em relação ao mercado de trabalho, Mericle observa que as vagas começaram a diminuir lentamente, o que, em um cenário de surpresa nos números de emprego, poderia fazer com que o corte de juros fosse o caminho mais viável e menos resistente para o Fed.

Previsão da taxa terminal

A previsão de taxa terminal do Goldman Sachs Research foi revista para 3%-3,25%, mais baixa que a estimativa anterior de 3,5%-3,75%. No entanto, Mericle afirma que isso não reflete uma mudança na visão sobre a verdadeira taxa neutra de longo prazo da economia. "Mudanças modestas na taxa de fundos têm um impacto limitado o suficiente na economia para tornar a verdadeira taxa neutra um tanto imprecisa", explicou.

Independentemente do nível da taxa terminal, seja 3%-3,25% ou 3,5%-3,75%, o Goldman Sachs acredita que a economia dos EUA deve se estabilizar em um ponto de pleno emprego e inflação de 2%, o que, segundo Mericle, é um equilíbrio defensável. Ele também afirmou que essa imprecisão deixa espaço para que as percepções dos formuladores de políticas sobre o nível neutro da taxa de juros influenciem as decisões.