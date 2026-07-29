Fed mantém juros dos EUA pela 5ª vez consecutiva

O Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, manteve nesta quarta-feira, 29, a taxa básica de juros na faixa entre 3,50% e 3,75%, como era amplamente esperado pelo mercado. A decisão foi anunciada pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) e marca a quinta reunião consecutiva sem alterações nos juros.

Embora a manutenção já fosse o cenário-base, a decisão ocorreu em meio a um ambiente de maior divisão dentro do banco central americano.

Antes da reunião, a ferramenta FedWatch, do CME Group, indicava que 66,3% do mercado apostava na manutenção da taxa, enquanto quase 34% já precificava uma alta para o intervalo entre 3,75% e 4%, refletindo a percepção de que parte dos dirigentes do Fed defendia uma política monetária mais restritiva.

De fato, ao contrário da decisão de junho, quando todos os membros votaram pela manutenção dos juros, a decisão dessa vez não foi unânime.

Votaram contra a medida de política monetária Beth M. Hammack, Neel Kashkari e Lorie K. Logan, que preferiram elevar a meta para a taxa de juros dos fundos federais em 0,25 ponto percentual nesta reunião.

Repetindo o tipo de comunicado mais curto, que marcou a primeira decisão com Kevin Warsh no comando do Fed, os membros do Fomc destacaram apenas que a "atividade econômica está se expandindo a um ritmo sólido, apesar da elevada incerteza que se deve, em parte, ao conflito no Oriente Médio".

"O crescimento da produtividade e o investimento de capital são fortes. A criação de empregos acompanhou o crescimento da força de trabalho e a taxa de desemprego apresentou pouca variação", afirmaram os membros.

"A inflação permanece elevada em relação à meta de 2% do Comitê, refletindo, em parte, choques de oferta que impulsionaram aumentos de preços em certos setores, incluindo o de energia. O Comitê buscará a estabilidade de preços", acrescentaram.

O foco dos investidores agora se volta ao comunicado do FOMC e às declarações do presidente do Fed, Kevin Warsh, em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária.

(Esta matéria está atualização).