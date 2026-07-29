Hoje não é super quarta? Entenda por que Fed e Copom não decidem juros no mesmo dia em julho

Julho não terá a tradicional Super Quarta. Nesta quarta-feira, 29, o Federal Reserve decide se altera ou mantém a taxa de juros dos Estados Unidos, mas, diferentemente das reuniões anteriores deste ano, a decisão não coincide com a do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil.

Mas por que isso acontece? A resposta é simples. A Super Quarta não é um evento programado, e sim uma coincidência de calendário. Apesar de Fed e Copom se reunirem oito vezes por ano, ambos seguem cronogramas independentes.

Em cada reunião, as discussões começam na terça-feira e a decisão sobre os juros é anunciada na quarta, mas as datas são definidas separadamente. Quando coincidem, acontece a chamada Super Quarta. Quando não, como neste mês, cada banco central decide em semanas diferentes.

Em média, o Fed se reúne a cada seis semanas e o intervalo do Copom é de 45 dias. Os feriados de cada país também entram na conta.

Esse descompasso explica a diferença deste mês. Da última reunião do banco central americano, em 16 e 17 de junho, até a decisão desta quarta, terão se passado 43 dias. Já o Copom, que volta a se reunir na semana que vem, chega à sua próxima decisão 50 dias depois do último encontro.

Além disso, cada banco central monta seu calendário em cima do próprio ciclo econômico, levando em conta a divulgação da inflação, PIB e mercado de trabalho, por exemplo. Esses indicadores saem em datas diferentes nos dois países.

Na prática, quando as datas não coincidem, o Copom tem alguns dias a mais para avaliar o efeito da decisão do Fed antes de bater o martelo. O padrão é o Fed anunciar às 15h (horário de Brasília), enquanto o comunicado do BC brasileiro só sai a partir das 18h30 da quarta-feira.

O Federal Reserve deve manter a taxa entre 3,50% e 3,75%, mas cresce a possibilidade de haver uma nova divisão no banco central americano.