Eve, da Embraer, assina acordo para testar 'carro voador' em Cabo Verde e Europa

A Eve Air Mobility, fabricante de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), ampliou sua presença global com duas parcerias estratégicas que totalizam 46 aeronaves em potencial.

O primeiro acordo é com a Moov, companhia suíça de aviação, que prevê até 30 eVTOLs para explorar oportunidades de mobilidade aérea avançada (AAM) em Cabo Verde e na Europa. A iniciativa pretende avaliar como essas aeronaves podem ampliar o turismo e a mobilidade regional no arquipélago africano, incluindo transporte entre aeroportos, portos, resorts e ilhas como São Vicente, Santo Antão, Sal, Praia e Boa Vista, além de serviços médicos e inspeções de infraestrutura.

O turismo em Cabo Verde segue em expansão: em 2024, o arquipélago recebeu 1,18 milhão de visitantes, alta de 16,5% em relação ao ano anterior, segundo o Banco Mundial. Para Johann Bordais, CEO da Eve, o país africano oferece crescimento turístico, diversidade geográfica e investimentos em infraestrutura, tornando-se um mercado ideal para testar como os eVTOLs podem complementar o transporte local e abrir novos segmentos. Álvaro N. de Oliveira, fundador e CEO da Moov, destacou a posição estratégica de Cabo Verde para receber soluções de mobilidade inovadoras, promovendo conectividade e desenvolvimento econômico sustentável. A equipe da Moov traz experiência em companhias como Azul, Swiss International Air Lines, Etihad Airways e FedEx.

A segunda parceria é com a Shearwater Global Capital, empresa de financiamento de aviação da Bay Point, que deve fornecer leasing para até 16 aeronaves da Eve. O acordo permite que a Shearwater ofereça soluções de leasing aos operadores de mobilidade aérea, facilitando o acesso às aeronaves e acelerando a implantação de frotas, ao mesmo tempo em que expande o portfólio de ativos emergentes da empresa, incluindo AAM.

Johann Bordais afirma que essa parceria reforça a confiança na visão da Eve para a mobilidade aérea avançada e na experiência de sua equipe. Chris Miller, diretor administrativo da Shearwater, destacou a oportunidade de criar valor a longo prazo para operadores e investidores ao aproveitar a carteira de pedidos da Eve e seu ecossistema integrado de aeronaves e serviços.

Com esses acordos, a Eve amplia sua carteira de encomendas, reforçando o crescimento contínuo do setor de mobilidade aérea avançada e consolidando o papel estratégico de suas aeronaves no desenvolvimento de soluções de transporte seguro, eficiente e sustentável ao redor do mundo.