Eletrobras (ELET3, ELET6) vai pagar dividendos superiores a R$ 1,29 bilhão; veja quem tem direito

A Eletrobras (ELET3, ELET6) anunciou que pagará mais de R$ 1,29 bilhão em dividendos aos seus acionistas, após decisão tomada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta sexta-feira (26). A distribuição de proventos se baseia no desempenho sólido da empresa e reflete seu compromisso contínuo com a geração de valor aos investidores.

Os proventos serão distribuídos da seguinte forma: acionistas de ações preferenciais classe A receberão R$ 2,43 por ação, enquanto os detentores de ações preferenciais classe B receberão R$ 1,82 por ação. As ações ordinárias e as de classe especial, também conhecidas como “golden shares”, terão um dividend yield de R$ 0,40 por ação. A maior parte dos dividendos, totalizando R$ 798,45 milhões, será destinada aos detentores de ações ordinárias.

Pagamento dos dividendos da Eletrobras (ELET3, ELET6)

A Eletrobras destaca que os dividendos serão pagos no dia 9 de maio de 2024, com base na posição acionária de fechamento do dia 26 de abril de 2024. Importante frisar que os ativos comprados a partir de 29 de abril não serão elegíveis para receber os dividendos desta distribuição.

Para os investidores cujas ações estão custodiadas na B3, os dividendos serão inicialmente repassados à própria B3 e, subsequentemente, distribuídos aos acionistas através dos agentes de custódia. Os demais investidores receberão os dividendos diretamente em suas contas correntes, conforme os dados cadastrais junto à Itaú Corretora de Valores, escrituradora da empresa.

A empresa também alerta que os investidores com dados cadastrais desatualizados devem procurar uma agência da escrituradora para realizar a atualização necessária para o recebimento dos dividendos.

Para mais informações, os acionistas podem acessar o comunicado completo enviado ao mercado ou entrar em contato direto com a Itaú Corretora de Valores.