Efeito Kardashian? Lycra pede RJ nos EUA com dívida de US$ 1,2 bilhão

Pioneira global na fabricação de elastano e outras fibras elásticas, The Lycra Company protocolou um pedido de proteção contra credores sob o Chapter 11 em uma corte de Houston, no Texas.

A medida busca abater uma dívida de cerca de US$ 1,2 bilhão, após anos de pressão financeira sobre a companhia baseada em Delaware, segundo fontes consultadas pela Reuters.

De acordo com os documentos judiciais, o plano de reestruturação conta com o apoio quase unânime dos credores, o que deve permitir que a empresa consiga sair do processo em um prazo estimado de 45 dias.

O acordo prevê a eliminação da maior parte da dívida existente de US$ 1,53 bilhão e um aporte imediato de US$ 75 milhões em novo financiamento para manter a liquidez operacional.

Resumo da Reestruturação: The Lycra Company Ação Judicial Pedido de Chapter 11 (Recuperação Judicial) nos EUA. Objetivo Redução de US$ 1,2 bilhão em dívidas. Fator de Risco Concorrência da Skims e aumento de custos globais. Operação Manutenção de 8 fábricas e 2.000 funcionários. Fontes: Reuters e The Sun (2026)

Concorrência e gargalos macroeconômicos

A crise da Lycra é atribuída a uma combinação de fatores competitivos e operacionais que reduziram drasticamente suas margens, de acordo com analistas ouvidos pela mídia estrangeira.

A marca vem sofrendo com a ascensão de novas concorrentes que utilizam tipos alternativos de elastano, com destaque para a Skims, marca de vestuário da empresária Kim Kardashian, segundo agências.

Enquanto a Skims gera cerca de US$ 1 bilhão em vendas anuais priorizando outras formas de elastano em vez da Lycra original, a demanda pelo produto da fabricante tradicional tem recuado progressivamente.

No final do ano passado, a produção em suas fábricas operava com apenas 60% da capacidade total.

A receita da companhia antes dos impostos deve despencar para US$ 44 milhões este ano, uma queda acentuada frente aos US$ 132 milhões registrados em 2024, afirma a imprensa internacional.

EUA: Tarifas imprevisíveis prejudicaram

Além da disputa de mercado, a Reuters destaca que a empresa foi prejudicada por tarifas norte-americanas imprevisíveis, inflação e desafios persistentes na cadeia de suprimentos global.

A estrutura de capital da Lycra já demonstrava fragilidade desde 2019, após uma aquisição pelo grupo têxtil chinês Shandong Ruyi que resultou em inadimplência e tomada de controle do negócio pelos credores em 2022.

Disputas judiciais remanescentes com os antigos proprietários chineses também contribuíram para o desempenho abaixo do esperado nos últimos anos.

Manutenção das operações globais

Apesar do processo de reestruturação financeira, a administração da Lycra assegura que as atividades produtivas e comerciais não sofrerão interrupções.

Em declarações recentes à mídia estrangeira o diretor executivo da companhia, Gary Smith, afirmou que a empresa continuará atendendo seus clientes e apoiando parceiros com os produtos de alta qualidade habituais.

Indicadores Financeiros: O Impacto da Crise Receita Anual (Projeção)

- 66,6% De US$ 132 mi para US$ 44 mi. Capacidade em Uso

60% Produção atual das unidades fabris. Corte de Endividamento

US$ 1,2 bi Montante a ser reduzido via judicial. Fonte: Reuters e The Sun (2026)

A organização, que nasceu em 1958, possui atualmente oito unidades de fabricação, três laboratórios de pesquisa e emprega cerca de 2 mil pessoas entre a América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

O plano de recuperação judicial protocolado visa garantir que o quadro de funcionários, fornecedores e clientes permaneça inalterado durante o período de transição financeira, informou a Reuters.