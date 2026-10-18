Calendário de leilões têm mais de 300 imóveis e até 91% de desconto na semana

Os leilões de imóveis movimentam a semana de 18 a 24 de outubro com mais de 300 oportunidades de bancos como Santander, Itaú, Bradesco e Inter. As disputas acontecem pela internet em plataformas como Mega Leilões, Biasi, Zuk, SOLD/Superbid, Freitas Leiloeiro e Pestana, com casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais no Brasil.

O maior evento em volume acontece na terça-feira, 20, quando o Santander coloca mais de 200 propriedades em disputa. A carteira aparece simultaneamente em diferentes casas de leilão e, por isso, não deve ser somada mais de uma vez na contagem da semana.

A quantidade exibida também varia conforme a plataforma e o momento da consulta. A Mega Leilões registrava 203 itens, a Biasi mostrava 204 oportunidades e a Pestana informava 203 lotes disponíveis.

Na SOLD, empresa do Grupo Superbid, o mesmo leilão aparece com 210 anúncios, lances a partir de R$ 10 mil e descontos que podem chegar a 91%.

Parte dos imóveis admite financiamento e uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme as condições específicas de cada propriedade.

Leilões de imóveis na segunda-feira, 19 de outubro

A semana começa com imóveis do Bradesco pela Freitas Leiloeiro. A primeira praça acontece a partir das 10h e a segunda está marcada para quinta-feira, 22, no mesmo horário. O evento é exclusivamente online.

Entre os imóveis ainda abertos aparece uma propriedade em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, com lance mínimo de R$ 248.811,39 na primeira praça e R$ 193.787,21 na segunda. Em Feira de Santana, na Bahia, outro imóvel parte de R$ 444.637,54 e pode chegar à segunda rodada por R$ 427.321,10.

Também na segunda-feira, a Mega Leilões tem imóveis do Bradesco com encerramentos às 14h. Entre os lotes identificados aparecem valores de R$ 118 mil, R$ 134 mil, R$ 167 mil e R$ 201 mil, além de propriedades que ultrapassam R$ 2 milhões.

Às 15h começa a primeira praça de um grupo de 16 imóveis de alienação fiduciária do Itaú pela Mega Leilões. Entre os exemplos está um apartamento de 60 metros quadrados em Santo André, com lance mínimo de R$ 390.194,98.

O edital informa que alguns imóveis podem estar ocupados. No caso do apartamento de Santo André, por exemplo, a desocupação fica por conta de quem adquirir a propriedade.

Leilões de imóveis na terça-feira, 20 de outubro

A terça-feira concentra o maior volume de ofertas da semana. O Santander leva mais de 200 imóveis a leilão em diferentes plataformas, entre elas Mega Leilões, Biasi, SOLD/Superbid, Zuk e Pestana. Os encerramentos são escalonados ao longo da manhã e os valores variam bastante.

Na Mega Leilões, um apartamento de 75 metros quadrados em Sorocaba aparece por R$ 45,9 mil, enquanto outros lotes chegam a milhões de reais. Na Zuk, uma casa em Triunfo, no Rio Grande do Sul, tem lance inicial de R$ 77.958,21.

Na SOLD/Superbid, os preços começam em R$ 10 mil e os descontos anunciados chegam a 91%. Em Praia Grande, uma casa de 132 metros quadrados aparece por R$ 258 mil, enquanto uma casa de 114 metros quadrados em São Vicente parte de R$ 153,2 mil.

O leilão também oferece possibilidade de financiamento em até 420 meses em parte dos imóveis. O uso do FGTS pode ser permitido nos ativos que atendam às regras previstas no edital. Há, porém, uma condição importante.

O edital estabelece que os imóveis são vendidos na forma de "maior lance ou oferta condicionados" e que a proposta vencedora depende da aprovação do Santander.

Na Biasi, a terça-feira ainda tem a segunda praça de 12 imóveis residenciais do Itaú em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas, a partir das 14h. Entre eles está uma casa em Luís Eduardo Magalhães, que passa de R$ 638.749,44 na primeira rodada para R$ 591.534,01 na segunda.

Às 15h, também pela Biasi, começa outro certame do Santander com 12 imóveis em Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Maranhão, Santa Catarina e Ceará. Caso os ativos não sejam vendidos, a segunda rodada acontece na quinta-feira, 22.

Leilões de imóveis na quarta-feira, 21 de outubro

Na quarta-feira, a Mega Leilões concentra imóveis de alienação fiduciária do Bradesco. A página consultada listava 11 itens, embora um deles estivesse marcado como sustado.

As primeiras praças começam às 15h. Entre as ofertas está uma casa em Cotia, em São Paulo, com lance mínimo de R$ 4.793.177,14 na primeira rodada e R$ 1.848.600 na segunda, prevista para sexta-feira, 23.

Em Ribeirão Preto, outra casa parte de R$ 289.405,17 e pode chegar à segunda praça por R$ 127.101,41. Já um dos maiores descontos percentuais aparece em um lote cujo valor cai de R$ 142.178,66 para R$ 22.416,05. A página do evento anuncia imóveis com valores até 84% abaixo na segunda praça.

Na Zuk, o Bradesco também tem um imóvel com primeira praça em 21 de outubro e segunda em 23. O valor indicado passa de R$ 1.752.201,53 para R$ 537,6 mil.

Leilões de imóveis na quinta-feira, 22 de outubro

A quinta-feira concentra principalmente segundas praças de imóveis que não forem vendidos no início da semana. Na Freitas Leiloeiro, retornam às 10h os lotes do Bradesco que permanecerem sem comprador após a primeira rodada de segunda-feira.

Na Biasi, também voltam à disputa os 12 imóveis do Santander cuja primeira praça ocorre na terça-feira. Um imóvel comercial em São José dos Campos, por exemplo, está anunciado por R$ 2.386.176,91 na primeira rodada e R$ 1.143.130,61 na segunda.

Leilões de imóveis na sexta-feira, 23 de outubro

A sexta-feira volta a concentrar dezenas de ofertas e começa cedo. Às 10h, a Pestana realiza um leilão do Bradesco. O material promocional destaca 22 imóveis, enquanto a página mostrava 21 lotes disponíveis no momento da consulta.

O catálogo inclui casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais em estados como Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Entre os menores valores aparece um apartamento em Ribeirão Preto por R$ 30 mil. Uma casa em Cocalzinho de Goiás parte de R$ 46 mil e uma casa em Valparaíso de Goiás tem lance mínimo de R$ 63 mil.

O material do evento divulga condições como 10% de desconto no pagamento à vista e parcelamento que pode chegar a 48 vezes, conforme as regras aplicáveis ao imóvel.

Também pela manhã, a Zuk reúne imóveis do Itaú com encerramentos a partir das 10h. A página geral da instituição mostrava 173 oportunidades em diferentes datas.

Às 14h, o Banco Inter realiza pela Zuk um leilão com 18 imóveis. Há casas, apartamentos e imóveis comerciais em diferentes estados. Uma casa em Mogi das Cruzes parte de R$ 299 mil, outra em Trindade, em Goiás, começa em R$ 199 mil e uma casa em Recife aparece por R$ 119 mil.

Na Biasi, o Itaú também realiza um grande leilão a partir das 14h. Apesar de o anúncio mencionar mais de 90 oportunidades, a página consultada mostrava 87 lotes. Entre os menores preços estão uma casa em Conceição do Lago Açu, no Maranhão, por R$ 33.450.

Às 15h, a Mega Leilões inicia outro grupo de alienação fiduciária do Itaú, com 17 itens listados. Um apartamento de 49 metros quadrados em Sorocaba parte de R$ 157 mil e tem segunda praça prevista para novembro por R$ 78.517,56.

Também na sexta-feira ocorrem as segundas praças do Bradesco que começaram na quarta. No caso da casa de Cotia, o lance mínimo cai de R$ 4,79 milhões para R$ 1,84 milhão.

Como participar de leilões de imóveis?

Apesar das diferenças entre plataformas, o processo começa de forma semelhante. O interessado precisa acessar o site oficial da casa de leilões, fazer o cadastro, enviar os documentos solicitados e pedir a habilitação para participar do evento ou do lote desejado.

Os prazos variam, por isso o cadastro feito no dia do leilão pode não ser suficiente.

Na Zuk, por exemplo, o edital do Itaú exige cadastro, documentação e aceitação das regras da plataforma para a liberação de login e senha. Na Biasi, o leilão comercial do Santander informa encerramento da habilitação às 11h do próprio dia 15.

O aviso disponibilizado pela Freitas resume uma regra que vale para qualquer interessado em imóveis de leilão. "Leia atentamente o edital de cada lote."

Depois da habilitação, o participante pode ofertar lances de acordo com o valor mínimo e os incrementos estabelecidos. A oferta vencedora, porém, pode continuar sujeita à análise do banco.

Quais são os cuidados para participar de leilões?

A leitura do edital deve vir antes da análise do desconto. É nesse documento que aparecem as condições de pagamento, comissão, ocupação, débitos, regularização, responsabilidade pela transferência e eventuais processos relacionados ao imóvel.

Também é importante conferir o estado real da propriedade. O edital do Bradesco disponibilizado pela Zuk alerta que "as fotos dos imóveis divulgadas são meramente ilustrativas" e atribui ao interessado a responsabilidade de realizar a verificação prévia.

Veja sete cuidados antes de dar um lance Nº Cuidados antes de participar 1 Leia o edital inteiro 2 Descubra quais dívidas acompanham o imóvel 3 Avalie a situação jurídica e a regularização 4 Não escolha apenas pelo maior desconto 5 Calcule o custo total, e não só o lance 6 Analise se será fácil vender o imóvel depois 7 Evite contar com lucro rápido

O mesmo cuidado vale para imóveis ocupados. No catálogo da Freitas há diferentes lotes nessa situação, e as condições de venda estabelecem que as providências e despesas necessárias para a desocupação podem ficar exclusivamente com o comprador.

Custos adicionais também precisam entrar na conta e, dependendo do edital, o comprador pode ser responsável por imposto, escritura, registro, regularizações e comissão do leiloeiro.

Nos oito imóveis do Bradesco oferecidos pela Freitas, por exemplo, o pagamento é à vista e há comissão de 5%. Antes de participar, o interessado também deve conferir se a modalidade desejada de pagamento está disponível para aquele lote.

Nos imóveis do Itaú com parcelamento em até 78 meses, por exemplo, o próprio edital deixa claro que as condições não se aplicam indistintamente a todas as situações. Já em outros certames da semana, o pagamento é exclusivamente à vista.