Flávio reúne apoiadores em ato na Paulista a uma semana do segundo turno

RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro (PL) reuniu apoiadores em ato de campanha na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 18, a uma semana do segundo turno das eleições presidenciais. Durante a manifestação, afirmou que Jair Bolsonaro colocará a faixa presidencial nele caso seja eleito e prometeu indicar quatro ministros contrários ao aborto e às drogas para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) reuniu apoiadores em um ato de campanha na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 18, a uma semana do segundo turno das eleições presidenciais. Durante a manifestação, ele afirmou que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), colocará a faixa presidencial nele caso vença a disputa.

“Vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocar a faixa de presidente da República no filho dele”, declarou o candidato.

Flávio também afirmou que “faltam sete dias para livrar o Brasil do PT”, em referência à votação do segundo turno no próximo domingo, 25, quando disputará a Presidência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

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Durante o ato, o candidato do PL disse ainda que pretende indicar quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF) que sejam contrários ao aborto e às drogas, caso seja eleito.

Entre os aliados presentes na manifestação estavam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL); o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG); Lucas Pavanato (PL), eleito deputado federal por São Paulo; e Daniella Marques, responsável pela coordenação do programa econômico de Flávio.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e Pablo Marçal também participaram do ato.

Durante a manifestação, Flávio levantou uma bandeira com os dizeres “Fora Lula e Moraes”, em referência ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Mais tarde, neste domingo, 18, Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se enfrentam no primeiro debate presidencial do segundo turno, organizado pela Band. O encontro está marcado para as 20h, no horário de Brasília, nos estúdios da emissora, em São Paulo.