Dólar sobe mais de 1% com dados de emprego fortes nos EUA

O dólar tem forte alta nesta manhã frente ao real, subindo 1,20% para o patamar de R$ 6,11, após dados muito acima do esperado de criação de emprego nos Estados Unidos terem reduzido as expectativas de cortes de juros na maior economia do mundo.

A moeda americana começou o dia em leve alta, mas disparou após a divulgação do payroll americano às 10h30 – um dos dados mais aguardado nos mercados financeiros, por porque ajudam a moldar as expectativas para a política monetária.

Foram criados 256 mil empregos em dezembro, contra a expectativa de 155 mil, reforçando a projeção de uma economia ainda muito aquecida. Os Treasuries de dois e cinco anos saltam quase 3% por volta das 10h40, refletindo as expectativas de pausa nos cortes de juros.

Ao longo da semana, o relatório Jolts já havia preparado o terreno para números mais fortes. Na ocasião, o documento mostrou a criação de 8,1 milhões em novembro, acima da expectativa de 7,74 milhões e o maior nível em seis meses.

As apostas para a manutenção dos juros na reunião do dia 29 de janeiro aumentaram. Ontem a plataforma do FedWatch, do CME, apontava que 93,1% do mercado apostavam em uma manutenção. Após o payroll, esse número saltou para 97,3% – quase um consenso.

Já as apostas para o primeiro corte de juros em 2025, que haviam se deslocado de maio para junho durante a semana, agora aparecem somente em julho.

Os juros elevados nos Estados Unidos fortalecem o dólar e diminuem a atratividade de moedas e mercados emergentes.