Goldman Sachs prevê valorização de 5% do dólar com crescimento econômico dos EUA

Impulsionado pelo desempenho robusto da economia dos Estados Unidos e pela possibilidade de novas tarifas comerciais, o dólar deve se valorizar cerca de 5% ao longo de 2025, de acordo com um relatório do Goldman Sachs (GS).

A revisão otimista reflete a força do mercado de trabalho americano, a resistência econômica do país e as potenciais implicações de políticas tarifárias sobre a inflação e as decisões do Federal Reserve (Fed).

O estrategista-chefe do Goldman, Kamakshya Trivedi, explicou que "as tarifas planejadas pelo ex-presidente Donald Trump podem acelerar a inflação e limitar a flexibilização monetária do Fed, criando um cenário favorável para o dólar", segundo a Bloomberg.

Além disso, o relatório destacou que a economia dos EUA segue apresentando crescimento consistente, mesmo diante de taxas de juros elevadas.

Resiliência econômica reforça otimismo sobre o dólar

Na última sexta-feira, 10, um relatório de empregos surpreendeu positivamente, destacando a capacidade do mercado de trabalho americano de se manter aquecido mesmo em um ambiente de política monetária restritiva. Esse desempenho contribuiu para consolidar o dólar como um ativo de refúgio para investidores globais, impulsionando ainda mais a moeda.

Desde setembro, o índice Bloomberg do dólar já acumulou alta de mais de 8%, superando previsões de enfraquecimento que surgiram após sinais de maior flexibilidade por parte do Fed. Apesar disso, o Goldman Sachs alerta que o avanço contínuo da moeda dependerá do impacto das tarifas nas economias mais sensíveis às taxas de juros, como as emergentes.

Outras moedas sob pressão

A projeção para o euro indica que ele pode cair abaixo da paridade com o dólar nos próximos seis meses, atingindo US$ 0,97 (R$ 5,92), nível não registrado desde 2022. Naquele período, a crise energética na Europa, causada pela guerra na Ucrânia, gerou instabilidade econômica no bloco europeu.

A libra esterlina também enfrenta revisões negativas, com estimativa de queda para US$ 1,22, em comparação ao patamar atual de US$ 1,32 (R$ 8,06). O dólar australiano deve atingir US$ 0,62 (R$ 3,79) em três meses, abaixo da previsão anterior de US$ 0,66 (R$ 4,03).

No cenário asiático, moedas como a rupia indiana e o yuan chinês continuam enfraquecidas. A força dominante do dólar na região reflete uma preferência crescente por ativos americanos diante das incertezas econômicas globais.

Impactos e perspectivas para 2025

Dados da Commodity Futures Trading Commission indicam que investidores e fundos de hedge estão cada vez mais posicionados na alta do dólar, com os níveis de otimismo alcançando o maior patamar desde 2019. Essa tendência reforça a confiança na resiliência econômica dos EUA, mesmo em um contexto de desafios globais.

Contudo, o fortalecimento do dólar traz preocupações, especialmente para economias emergentes que enfrentam aumento nos custos de importação e pressão sobre suas moedas locais. Além disso, a implementação de tarifas comerciais pode impactar negativamente as cadeias globais de fornecimento.