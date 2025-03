Dólar opera em queda de 1,28% após divulgação da ata do Copom

O dólar operava em queda de 1,28% na tarde desta terça-feira, 25, e atingiu a mínima de R$ 5,67. A reação do mercado reflete a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), ocorrida pela manhã.

O documento reafirma a previsão de que o BC elevará a taxa de juros em maio, embora com uma alta mais moderada, após o aumento para 14,25% ao ano. No mercado, a maioria dos analistas acredita que a elevação será de 0,5 ponto percentual, com 67% das apostas no painel de probabilidades da B3 indicando esse cenário.

Ian Lopes, economista da Valor Investimentos, destaca que o Banco Central deixou claro que a política monetária restritiva continuará, com juros elevados. Apesar dessa sinalização, a queda do câmbio tem proporcionado alívio nos juros futuros, o que atrai investidores com maior apetite ao risco.

O cenário mais benigno, refletido pela queda dos juros ao longo da curva no Brasil, vem sendo fortalecido pela ata do Copom. A autoridade monetária, de forma gradual, tem conseguido ancorar as expectativas, pelo menos no que se refere aos juros. A expectativa é que, nas próximas semanas, as projeções para a inflação também se estabilizem, conforme mostram os dados do boletim Focus.

O economista André Perfeito também aponta que a volatilidade no mercado pode aumentar nos próximos dias devido a ruídos externos, como mencionado na própria ata do BC. A leitura da ata, contudo, reforça um cenário mais tranquilo, com a gradual ancoragem das expectativas de juros e inflação.

Confiança do consumidor

Os investidores também acompanharam pela manhã os dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos. A confiança caiu pelo quarto mês consecutivo em março, com as famílias se mostrando mais pessimistas em relação ao futuro, atingindo o nível mais baixo em 12 anos, conforme pesquisa divulgada nesta terça-feira.

O Conference Board informou que seu índice de confiança do consumidor recuou 7,2 pontos, para 92,9 neste mês, desempenho abaixo das expectativas dos economistas, que previam uma queda para 94,0, de acordo com a Reuters.