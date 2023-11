Dólar hoje: opera em alta com queda no IBC-Br de outubro

O dólar hoje, 16, opera em alta de 0,60% a R$ 4,898, após a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central - Brasil (IBC-Br) referente a outubro. O indicador, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), registrou uma queda de 0,06% no último mês, surpreendendo analistas que esperavam aumento.

Além disso, a notícia de que a meta fiscal para 2024 permanecerá inalterada continua a influenciar o mercado.

Quanto está o dólar hoje?

O dólar comercial hoje opera em alta, a R$ 4,898. Nas casas de câmbio, o dólar turismo está sendo cotado a R$ R$5,000. Na última terça-feira, a moeda americana fechou em queda de 0,93% a R$ 4,862.

Cotação do dólar

Dólar comercial

Venda: R$ 4,899

Compra: R$ 4,898

Dólar turismo

Venda: R$ 5,093

Compra: R$ 5,000

O que move o mercado?

Inflação na Zona do Euro: Dados revisados ​​do IPC da Zona do Euro em linha com expectativas, comalta anual de 2,9%, mensal de 0,1%, já os Núcleos do IPC permaneceram elevados em 4,2% no acumulado de 12 meses.

Dados revisados ​​do IPC da Zona do Euro em linha com expectativas, comalta anual de 2,9%, mensal de 0,1%, já os Núcleos do IPC permaneceram elevados em 4,2% no acumulado de 12 meses. IBC-Br no Brasil: Divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de setembro teve projeção mediana de alta de 0,2% pela Refinitiv, as previsões divergem no mercado, com expectativas de queda de 0,8% segundo alguns analistas, como André Perfeito.

Divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de setembro teve projeção mediana de alta de 0,2% pela Refinitiv, as previsões divergem no mercado, com expectativas de queda de 0,8% segundo alguns analistas, como André Perfeito. Déficit Zero e Impacto no Mercado: O Ibovespa fecha em alta de 1,20%, atingindo o maior patamar em dois anos e o governo reafirma compromisso com meta fiscal de déficit zero em 2024.

Qual a diferença do dólar comercial para o dólar turismo?

O dólar comercial trata-se de milhares de dólares em transação no mercado de câmbio. Isso computa exportações, importações, transferências financeiras milionárias e que normalmente são feitas por grandes empresas e bancos.

Já o dólar turismo é comprado por pessoas físicas, normalmente em casas de câmbio, em menores quantidades para viagens ou até passado no cartão de crédito.

Por que o dólar turismo é mais caro?

A cotação do dólar turismo é mais cara, pois são compras muito menores do câmbio, ao contrário das transações feitas por grandes empresas e instituições. Logo, seu custo operacional com transporte de notas e taxa de corretoras ficam mais alto.

Por que o dólar cai?

Basicamente, o preço em relação ao real é calculado em função da disponibilidade de dólares no mercado brasileiro. Ou, seja, quando há uma grande quantidade de moeda norte-americana no país, a tendência é que o preço dela caia em relação ao real, já a baixa disponibilidade da moeda, por outro lado, faz com que o câmbio norte-americano se valorize em relação a nossa moeda.

O Banco Central também tem o poder intervir na cotação. Quando a moeda americana dispara, é comum que o órgão use parte de sua reserva para injetar dólares na economia. Com mais disponibilidade, a cotação da moeda americana tende a cair.

Quais os impactos da queda do dólar?

A queda do dólar frente ao real traz impactos significativos para a economia brasileira. Entre os principais efeitos estão: