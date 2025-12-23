Dólar fecha em queda de quase 1% a R$ 5,53

Após o estresse da sessão anterior, o dólar devolveu os ganhos e fechou o pregão desta terça-feira, 23, em queda de 0,95% cotado a R$ 5,53. Um dos motivos que sustentou a desvalorização foi o dado mais benigno de inflação divulgado pela manhã.

O IPCA-15, indicador da prévia da inflação oficial do Brasil, fechou o mês de dezembro com alta de 0,25%; 0,05 ponto percentual acima do resultado de novembro (0,20%). No ano, o índice acumulou alta de 4,41%.

O resultado veio levemente abaixo das expectativas do mercado, que projetavam alta mensal de 0,27% e acumulado em 12 meses de 4,43%.

“Preços controlados podem abrir espaço para cortes nas taxas de juros mais cedo que o esperado no Brasil, o que seria benéfico para ativos de risco no mercado doméstico”, explica a estrategista-chefe da Nomad, Paula Zogbi.

“O dado subiu menos que o esperado e isso trouxe ânimo para os mercados fazendo a bolsa subir e o dólar cair, em dia otimista”, pontua Bruno Perri, economista-chefe, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Forum Investimentos.

O mercado também repercutiu o Produto Interno Bruto (PIB) americano, que gerou dúvidas sobre um possível novo corte de juros em janeiro pelo Fed. Isso porque o índice cresceu 4,3%, o ritmo mais rápido em dois anos, sustentada pela resiliência dos gastos de consumidores e empresas – acima das expectativas de 3,3%.